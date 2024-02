Cristian U salió a bancar a Furia en su pelea contra Agostina y le puso un ocurrente apodo

De un día para el otro y de la manera más inesperada posible se desencadenó una nueva guerra conflictiva entre dos amistades de Gran Hermano: Agostina Spinelli y Juliana "Furia" Scaglione. Todo se armó cuando la participante policía señaló a quien era su amiga como una de las personas que más grita en la casa y esto no cayó para nada bien, lo que hizo que no sólo se peleen entre ellas, sino que la casa más famosa del país vuelta a estar dividida.

Agostina Spinelli y Juliana "Furia" Scaglione escuchan con atención cómo Federico "Manzana" Farías se enfrenta a sus hermanitos.

Parecía que el ingreso de Romina Uhrig a la casa le iba a dar además de "limpieza y orden", un plus de avivamiento por parte de los participantes que con más de dos meses de encierro todavía siguen durmiendo la siesta sin generar juego, estrategias ni nada de entretenimiento, pero nada todo eso pasó.

El orden, la limpieza y una mejor alimentación duró los cinco días que Romina se hizo presente y después, todo eso se terminó. Incluso, ex participantes como Gastón Trezeguet y Cristian U, aseguraron que el ingreso de la ex "hermanita" complicó el aislamiento debido a que reveló información del exterior y hasta generó un cierto conflicto entre Agostina y Furia, que hizo que hoy se encuentren totalmente peleadas.

¿Cuál fue el principal problema? Romina ingresó y les aseguró que sería su "mamá" por unos días, dado que hasta el momento nadie había tomado ese rol en la casa y dio todo un discurso de que el programa tiene que ser como una gran "familia" en donde no haya peleas, discusiones ni gritos. Pero, entre opinión y opinión, le dio a entender a Agostina, que está mal visto el juego de Furia en el afuera por mostrarse como una persona "agresiva" y que se "aísla".

Romina Uhrig reingresó a la casa de Gran Hermano.

Fue a partir de eso que se generó toda aquella pelea, en la que Agostina demostró su peor faceta y destiló una catarata de insultos y de bajezas contra Furia, como si ella misma fuese su enemiga desde el día uno. En el griterío, además de decirle "gila"; "falsa"; "sin códigos" y de pedir constantemente su eliminación, le manifestó que quiere "parecerse a Cristian U" y que eso jamás lo lograría porque "Cristian U hubo uno solo".

Pero si alguien faltaba dentro de toda esta historia es justamente el participante que ganó el reality en 2011, quien ahora integra el panel de "La noche de los ex" junto a otros ex compañeros del reality. En esta ocasión, después de que Agostina lo haya mencionado y que a partir de ahí la casa se encuentre nuevamente dividida entre los que apoyan a Furia y los que no, rompió el silencio dando su opinión a través de su cuenta oficial de X (Twitter).

El ganador de Gran Hermano 2011 suele expresar todas sus opiniones y pareceres por esta red socail y esta vez no se quedó atrás. Desde los primeros días cuando Furia comenzó a mostrar su faceta de jugadora, él decidió subirse a su barco y catalogarla como la mejor estratega de la casa e incluso, van más de dos meses de encierro y lo sigue manteniendo como en el principio.

Furia Scaglione, participante de Gran Hermano.

"Qué opinas de que Agostina dijo que Furia se quería parecer al inigualable Cristian U?", le preguntó un usuaru. Él no dudó en ponerle un nuevo apodo a Juliana, catalogándola como su favorita: Furia U.

"Opino que Furia tiene una personalidad demasiado marcada como la mía, mucha calle, mucho golpe en la vida. Es muy inteligente y visceral, por eso la comparan tanto conmigo, es decir si me preguntan que pienso sobre ella, ¡pienso que es furia U! ¡Y que ojalá gane GH!", indicó.

Cristian U apodó a Furia como "Furia U"

Pero más allá de brindarle todo su apoyo y su aguante, también admitió que para estar al nivel de él debería también jugar a su altura. "Es muy buena como yo!! Para ser mejor tendría que ganar, tendría que alterar el formato, tendría que decidir quien se va cada semana como lo hacía yo y llevar a sus compañeros a la final, como hice yo. Pero de todos modos es la mejor que vi desde el 2011 en adelante por lejos", aseguró.

Cristian U ganador de Gran Hermano.

Y más allá de eso, también fue Cristian quien opinó acerca del ingreso de Romina y a quien le pareció, al igual que a Trezeguet, que su estadía había modificado para mal la casa. "Solo voy a decir una cosa, el punto era levantar a los caídos, es decir despertar a los dormidos, a los que no entendían a que entraron. No desestabilizar a las dos personas con más carácter del hogar, aunque yo lo dije al principio, solo era una cuestión de tiempo", cuestionó.