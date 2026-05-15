Inesperada confesión de Grecia Colmenares: fascinada con la serie de Wanda Nara y con ganas de MasterChef

Había algo de telenovela clásica en cada palabra de Grecia Colmenares. La misma mujer que supo enamorar a millones frente a la pantalla volvió a quedar bajo el ojo público, pero esta vez sin guiones ni cámaras de ficción de por medio: encerrada en una casa, expuesta a las estrategias, los códigos y las emociones más crudas de la convivencia. Entre silencios, miradas y una personalidad que jamás negoció su esencia, la diva internacional se despidió de Gran Hermano dejando una huella distinta, elegante y profundamente auténtica.

BigBang dialogó con Grecia tras su salida de la casa más famosa, en una gala marcada por la eliminación en placa planta donde también quedó afuera Lolo Poggio. La actriz habló de su experiencia dentro del reality, de las críticas por su personalidad calma, de su mirada sobre los participantes y también de su extensa carrera en las telenovelas que la convirtió en una estrella internacional.

Grecia Colmenares se animó a Gran Hermano

Las primeras horas fuera de la casa la encontraron con emociones mezcladas, aunque lejos de mostrarse derrotada, la artista dejó en claro que todavía siente que su historia dentro del reality podría no haber terminado: "Bien, la verdad que muy bien, con ganas de entrar de nuevo", aseguró apenas comenzó la charla.

La actriz también recordó el instante exacto en el que recibió la propuesta para formar parte de la edición argentina del programa, luego de haber atravesado la experiencia del reality en Italia, donde permaneció más de seis meses encerrada. Lejos de dudar, confesó que aceptó inmediatamente porque sentía que era una cuenta pendiente consigo misma: "Siempre piensas que te puedes ir en cualquier momento, es real. Sí, lo tienes claro. Por eso a veces se especula con que yo firmé por un mes y no es así", negó los rumores de que su salida estaba pactada por contrato.

"Te puedes ir, puedes ir a repechaje, en este caso, a veces no. Entonces, yo eso ni siquiera lo sabía, que había repechaje. Yo pensé que me iba definitivamente. Así que, la primera vez que me dijeron, dije sí sin pensarlo demasiado, para mí era un sueño porque lo quería hacer. Y como que lo tenía pensado, y dije, guau, hacerlo es el momento. Así que me tiré de cabeza, como quien dice", confesó.

A UPA DEL HOMBRE PLANTA: así abandonó la casa GRECIA COLMENARES. #GranHermano pic.twitter.com/6Qpram7kb8 — emi (@eeemiliano) May 14, 2026

Con la experiencia que le dio haber convivido durante meses frente a las cámaras en Europa, Grecia explicó que cada edición es completamente distinta porque las personas también lo son. Para ella, el verdadero desafío estuvo en aprender a leer a quienes la rodeaban: "Siempre es difícil, porque es como cuando te casas por segunda vez. Cada matrimonio es diferente, cada familia es diferente, y más con los concursantes", comparó Gran Hermano con un matrimonio.

"Quiere decir, los que están en la casa son distintas personalidades con las cuales tienes que conocer muy bien para no equivocarte, porque una cosa es el comportamiento de una persona con otra, y tal vez contigo no es así", reflexionó la entrevistada.

En esa misma línea, dejó una reflexión sobre los vínculos humanos dentro de la casa y aseguró que nunca dejó de mostrarse tal cual es. "Los seres humanos somos así. Yo digo la palabra camaleón, y es verdad. Depende con quién estamos, nos comportamos . Entonces, he de aquí la cosa de que las personas me conozcan tal cual soy, totalmente transparente, voy de frente, digo lo que pienso, no es que ando con media tinta, no podría ser, a mí me preguntas y yo te digo la verdad, por lo menos mi verdad".

Grecia Colmenares respondió a quienes cuestionaron su tranquilidad dentro de Gran Hermano

Durante las semanas que permaneció dentro del juego, muchos televidentes cuestionaron su perfil sereno y hasta la señalaron por no involucrarse en conflictos explosivos como otros participantes. Sin embargo, Grecia defendió su manera de jugar y dejó en claro que jamás iba a actuar un personaje: "Soy una persona muy tranquila, que tiene otro juego, no es el juego de todos, es que cada uno tiene su manera de comportarse y de ser. Yo te puedo decir lo mismo sin ser maleducada con palabras terribles. No quiere decir que un día no te la diga porque me cansaste, pero trato de no utilizarlas porque utilizo otra manera de comportamiento".

Incluso, reconoció que hacia el final de su estadía ya comenzaba a analizar más profundamente las estrategias y las verdaderas personalidades de quienes compartían la casa con ella: "Yo estaba en el punto de ya empezar a intercalar situaciones y decir, 'este es así, este es asá'. El público se dio cuenta en el sentido de eso. Y lo leí, miré un poco las redes sociales y no me equivoqué".

Y mientras espera una posible vuelta a través del repechaje, se mostró completamente abierta a lo que decida el público: "Estoy esperando pasar para el repechaje. Si no paso, es porque no tiene que ser".

Grecia Colmenares está dispuesta a volver a la casa de Gran Hermano en el repechaje

Pero hablar de Grecia Colmenares inevitablemente es hablar de las telenovelas que marcaron generaciones enteras en América Latina y Europa. Lejos de sentir nostalgia por el pasado, la actriz confesó que todavía disfruta verse en pantalla y que entiende a cada proyecto como parte de un legado personal.

"Hermosa, la sigo recordando porque en Europa pasan todas las novelas", contó sobre aquella época dorada de grabaciones y siguió: "Claro, me veo. He tenido hasta tres al mismo tiempo en distintas repetidoras... Increíble, la sigo recordando y ahí en mi trabajo tampoco me equivoqué, traté de hacerlo lo mejor posible. Yo cada cosa que hago trato de hacerla lo mejor posible, porque eso queda. Queda la historia, es mi legado".

Para Grecia, cada personaje tuvo un significado especial porque todos estuvieron atravesados por una elección genuina. "Todos, todos", respondió cuando se le preguntó cuál había sido el rol que más la marcó emocionalmente.

Grecia Colmenares recordó su pasado como estrella de telenovelas

"Todos los que hice, los hice porque quería hacerlo. Nadie me obligó a hacer una novela. Lo hice porque me gustaba el guion. Primero, la productora, como siempre, sentirme cómoda. En este caso, me siento muy cómoda. Si acepto un proyecto es porque creo en el proyecto", se sinceró.

Con la experiencia de décadas frente a cámaras, también habló de la convivencia en los estudios de televisión y trazó un inesperado paralelismo con el reality. "Las telenovelas, ser puntual, saber tu letra, tratar de convivir, que no es fácil, es como una casa de Gran Hermano el estudio".

Lejos de quedarse atrapada en el pasado, Grecia se mostró fascinada con las nuevas plataformas y con las posibilidades que ofrece el mundo digital para los actores. Incluso, confesó que estaría dispuesta a explorar formatos completamente distintos a los tradicionales: "Para bien, es buenísimo. Ahora puedes ver la telenovela en plataforma ", dijo cuándo se le consultó si la era digital llegó para un bien o fueron un golpe a la actuación.

Grecia Colmenares está orgullosa de cada personaje que hizo

Fascinada con las nuevas formas de consumir ficción, Grecia incluso reveló que sigue de cerca algunos de los contenidos más comentados del momento. "Ahí estaba viendo a Wanda Nara que estaba haciendo, Triángulo Amoroso, lo haría, me encanta", comentó, dejando en claro que no le teme a los formatos modernos ni a experimentar con propuestas completamente distintas a las telenovelas clásicas.

"Sí, que sí, me voy de cabeza, me encanta", respondió entre risas cuando BigBang le preguntó si haría una serie vertical.

La actriz también recordó que en su momento fue criticada por aceptar participar del Bailando y aseguró que jamás le tuvo miedo a reinventarse. "Hay que hacer cosas nuevas, el que no arriesga no conoce cosas que te pueden dar mayor proyección internacional en todos los sentidos".

A Grecia Colmenares le encantaría ser parte de una serie vertical

Con una carrera inmensa sobre los hombros, Grecia dejó además un consejo para quienes recién comienzan en el mundo artístico. "Que sea muy profesional, ante todo. Quiero decir, el tiempo o tu carrera no quiere decir que por eso vas a llegar tarde, no te vas a saber la letra, te la vas a creer".

Y aunque atravesó momentos de pausa y decisiones difíciles, reconoció que nunca pensó en abandonar definitivamente su paso por los medios: "Nunca. Cuando paré, fue por cosas de estar con mi hijo y porque quise parar, pero no porque no quería estar".

Sobre el final de la charla, la diva dejó en claro que todavía tiene sueños pendientes y ganas intactas de seguir sorprendiendo. " Uf, no sabes cuántos. Hay Grecia Colmenares para rato. Hasta MasterChef, pues ".

Grecia Colmenares confesó que las veces que hizo una pausa en su carrera fue para acompañar a su hijo

Lejos de tomarlo como una simple fantasía, Grecia aseguró que realmente le gustaría formar parte del reality gastronómico y confesó que disfruta muchísimo cocinar. "Sí, claro. Yo tengo mi sueño", respondió con entusiasmo ante la posibilidad de sumarse al programa.

Además, dejó en claro que su relación con la cocina pasa más por lo emocional que por la técnica: "Le pongo mucho amor. Me gusta arreglar el platico, todo", explicó entre risas, reflejando esa sensibilidad que siempre la caracterizó dentro y fuera de la pantalla. Con humildad, también reconoció que no tendría problemas en aprender desde cero si le tocara enfrentar un desafío así. "Si entro en algún momento, voy a aprender como todo. Tú no entras sabiendo todo, son cosas que te estás lanzando a hacer porque quieres experimentar cosas nuevas", sostuvo.

Grecia Colmenares quiere ser parte de Masterchef

Entusiasmada con esta nueva etapa en su carrera, Grecia dejó entrever además sus ganas de seguir vinculada a la televisión argentina y apostar por proyectos que la acerquen nuevamente al público local: "Me gusta, me gusta cambiar, me gusta sentirme que estás diva", cerró, demostrando que todavía conserva intacta esa mezcla de elegancia, ambición y magnetismo que la convirtió en una estrella internacional.

Quizás esa sea la clave de su vigencia. Mientras muchas estrellas quedan atrapadas en la nostalgia de lo que fueron, Grecia Colmenares sigue mirando hacia adelante con la misma intensidad con la que alguna vez conquistó a millones desde una telenovela. Porque hay figuras que no necesitan escándalos para permanecer en la memoria colectiva: les alcanza con la elegancia de sostener, durante décadas, una identidad intacta.