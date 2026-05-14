Daniela De Lucía salió de GH más explosiva que nunca: "Los voy a querer matar uno por uno"

A veces, los realities no se definen por una pelea, una estrategia o una placa explosiva. A veces, lo que marca a un jugador ocurre en silencio, lejos de las cámaras que buscan escándalos. Daniela De Lucía atravesó Gran Hermano cargando algo mucho más pesado que cualquier alianza: el duelo por la muerte de su papá, la presión de sostenerse emocionalmente y la necesidad de no perderse a sí misma en una casa donde todos terminan actuando un poco.

Su eliminación, después del versus con Danelik, dejó la sensación de una historia que recién empezaba a mostrar su lado más filoso. En ese contexto, BigBang dialogó con la ex participante luego de su salida y habló de todo: el impacto de abandonar la casa, el duelo por la muerte de su papá, las jugadas que le quedaron pendientes y la transformación personal que atravesó dentro del reality.

El público decidió que Daniela De Lucia abandone la casa de Gran Hermano

Las primeras horas afuera todavía la encuentran intentando entender lo que vivió. "Bien, entendiendo qué está pasando por acá, entendiendo dónde estoy parada, entendiendo tiempo y espacio, que no es poca cosa", expresó, todavía con la sensación de desorientación que deja el encierro.

Aunque aceptó el resultado con humildad, Daniela reconoció que jamás imaginó abandonar la competencia tan rápido: "No me la esperaba. Me parece que es súper justo porque siempre lo que decide la gente es lo que es, así que aceptándola con total humildad y sabiendo en qué me equivoqué , qué es lo que no gustó, y eso. Pero que no me lo esperaba... no me lo esperaba. Tenía muchísimos planes hacia adelante y la casa estaba a punto caramelo para hacer lo que quería hacer", aseguró. Incluso, entre risas y resignación, lanzó: "Ella juraba que se quedaba. La vida te sorprende".

El mano a mano con Danelik fue uno de los momentos que más la desconcertó, sobre todo porque la relación entre ambas había cambiado mucho en los últimos días: "Sé que Danelik es fuerte, éramos dos perfiles distintos, un versus la verdad impensado, porque con Dani últimamente además teníamos buenas conversaciones, estábamos bien, estábamos incluso ya casi, casi te diría y te tiro un spoiler del mismo lado", contó. Y reveló algo que podría haber cambiado el juego: "Dane me decía quedás muy bien en esta mesa, vos sos más de este lado que del otro. O sea, estábamos muy cerca Dane y yo".

La salida de Daniela De Lucia de Gran Hermano

Ese acercamiento no era casual. Daniela confesó que ya venía sintiendo que necesitaba cambiar de estrategia y acercarse al grupo más combativo de la casa: "La edición va muy rápido. Siento que fueron pasando cosas en donde yo fui construyendo el pase, era como el pase de un lado al otro, sin traición ", explicó. Y profundizó sobre el juego que realmente quería hacer: "Yo sabía que no podía jugar más fuerte del lado en el que estaba porque eran más colaborativos y yo tenía más ganas de ir a un juego más heavy metal".

Con honestidad, también reconoció errores. Uno de ellos fue no haber acompañado más a Pincoya en determinados momentos: "Quizás el punto de Pincoya, de haberla apoyado un poco más, de haberla escuchado más, es un punto que... no es que me arrepiento, sino que tal vez debería haber estado más atenta a eso", admitió. Sin embargo, dejó en claro que la velocidad del reality obliga a decidir constantemente: "En la casa pasa todo muy rápido, tenés que tomar decisiones rápido, y a veces las decisiones son equivocaciones y me hago cargo".

Daniela De Lucia dejó huella dentro de la casa de Gran Hermano

Cuando salió y empezó a enterarse de algunas conversaciones que ocurrieron a sus espaldas, la decepción apareció inevitablemente. "Yo fui demasiado leal a algún sector que me sorprendí con conversaciones que escuché por detrás", reveló. Y fiel a su estilo frontal, anticipó que todavía le quedan cuentas pendientes: "Cuando vea todo voy a estar indignada, indignity total, yo los voy a querer matar uno por uno".

Dentro de una casa dominada por gritos y peleas, Daniela eligió otro camino: mantenerse fiel a sí misma. "Eso es parte de mi ser, parte de cómo soy", sostuvo. Y recordó las palabras de su mamá tras salir del reality: "Dani, estoy muy contenta porque fuiste como sos vos y siempre hablaste con respeto y nunca dejaste de ser vos". Aunque admite que se quedó con ganas de arriesgar más: "Me quedé con ganas de jugar más fuerte y de ser un poco más directa o meterme un poquito más en el barro".

Pero el momento más duro de toda su experiencia llegó apenas 48 horas después de ingresar a la casa, cuando la producción le informó que su papá había fallecido: "Fue tremendo, fue un shock. No, no entendía qué estaba pasando", recordó con crudeza. En medio de la devastación, Daniela tuvo que volver al living y enfrentar a sus compañeros. "Mi gran preocupación en ese momento fue, ¿cómo hago para que esto no sea un drama acá y todos terminemos llorando?", confesó.

Lejos de dramatizar públicamente el dolor, eligió contenerse: "Yo no quise dramatizar ese momento, fui muy fría. Creo que fue el momento de más contención emocional que logré en mi vida, porque me mantuve estoica, y cuando salí de ahí me vine abajo", expresó.

Con el paso de los días entendió que atravesar un duelo dentro de Gran Hermano inevitablemente afectó su desempeño. "Hoy, con el diario del lunes, te digo que claro que me jugó un poco en contra", reconoció. Y explicó por qué nunca quiso actuar un personaje: "Yo no iba a entrar a reírme y a hacer chistes cuando no me salían. Estaba atravesando un duelo ".

Daniela De Lucia reveló el juego que pensaba seguir en Gran Hermano

A pesar de todo, la ex participante siente que dejó huella dentro de la casa. Para ella, una de sus mayores victorias fue estratégica: haber impulsado la división del presupuesto entre grupos. "Vi la casa dividida, vi al grupo cómo se estaba deshaciendo, cómo se empezaban a pelear entre ellos... En ese momento vi la oportunidad de que se divida el presupuesto", relató orgullosa de una jugada que, según cree, terminó detonando varios conflictos internos.

Y aunque el reality terminó para ella, al menos por ahora, la mediática asegura que todavía tiene mucho para dar: "Si tengo la posibilidad de volver a entrar, voy a jugar como un espía secreto para después en el momento indicado , palo y a la bolsa", soltó entre risas. Eso sí, marcando siempre un límite: "No me gusta jugar abajo del cinturón y no me gusta generar ni hacer daño ni manipular para el mal".

Daniela De Lucia reveló el juego que pensaba seguir en Gran Hermano

Antes de despedirse, dejó en claro qué quiere que el público recuerde de su paso por el programa. "Quiero que se quede con la Daniela se equivoca, que es persona", expresó. Y cerró con una reflexión que resume su experiencia: "Yo elegí desafiarme a mí misma".

Quizás ahí esté la verdadera esencia de Daniela De Lucía. No en las placas, ni en las alianzas, ni siquiera en los enfrentamientos. Sino en haberse animado a mostrarse vulnerable en el lugar menos indicado para hacerlo. Porque mientras muchos entran a Gran Hermano para interpretar un personaje, ella eligió algo mucho más difícil: entrar rota, seguir adelante y sobrevivir siendo exactamente quien era.