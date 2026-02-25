Nunca pasó en Gran Hermano: Zoe Bogach intimó a su ex y lo notificarán en vivo

En Gran Hermano Generación Dorada la polémica no descansa. Y esta vez, el escándalo no solo atraviesa a los participantes dentro de la casa, sino también a quienes quedaron afuera. Zoe Bogach volvió al centro de la escena tras enviarle una carta documento a su ex pareja, Manuel Ibero, actual jugador del reality, luego de una serie de declaraciones que generaron repudio en redes.

Desde su ingreso, Manuel quedó bajo la lupa. Aunque en el pasado había manifestado no estar de acuerdo con la exposición mediática de Zoe, bastaron apenas unos días para que le guste la cámara mas que el dulce de leche y se presentara ante sus compañeros como "el ex de", en lugar de construir un perfil propio dentro del juego.

Manuel Ibero entró a Gran Hermano y desató la furia de Zoe Bogach

En un primer momento, la influencer reaccionó con ironía en redes: " Por fin soy Zoe ". Sin embargo, con el pasar de las horas fue escuchando declaraciones de quien supo ser su novio. Mientras algunos participantes entrenaban y compartían experiencias personales, Manuel se definió como "manipulador" y, lejos de asumir la responsabilidad completa, también responsabilizó a su ex por "dejarse manipular".

"Cada uno se mandó sus cagadas, pero en una relación no te podés quejar de algo que vos permitís ", dijo, en una frase que fue celebrada por otro concursante con un "obvio, obvio". El comentario no solo encendió las redes sociales, donde lo acusaron de minimizar conductas tóxicas, sino que además dejó atónita a la propia Bogach.

EL NOVIO DE ZOE ESTA ADMITIENDO QUE EL LA MANIPULABA Y LA CULPA A ELLA POR PERMITIRLO????????? CHICOS placa negativa 99%pic.twitter.com/M3dIilWZTz — nom0leste (@nom0leste) February 24, 2026

Las críticas apuntaron a su falta de pensar al hablar y a la liviandad con la que abordó una relación que terminó de manera escandalosa meses antes de su ingreso al programa. Frente a este escenario, Zoe decidió avanzar por la vía legal. Envió una carta documento en la que le prohíbe a Manuel hacer cualquier tipo de mención pública sobre la relación que mantuvieron. La medida sorprendió incluso a la producción del ciclo.

Durante la última gala, el conductor Santiago del Moro intervino en vivo: "¿Zoe, le mandaste carta documento a Manu?", preguntó desde el estudio. La joven, que se encontraba en la tribuna junto a otros ex participantes, confirmó la información y explicó que la decisión busca frenar las constantes referencias a su persona dentro del reality.

El conductor aclaró que, por primera vez en la historia del juego, la escribana ingresara a la casa para notificar a Manuel: "Lo van a intimar a él adentro de la casa, mañana seguramente. El tema es la contra demanda, porque vos no vas a poder hablar de él seguramente", advirtió el conductor.

Ante esa posibilidad, Zoe Bogach fue cauta y aseguró que, llegado el momento, analizará los pasos a seguir. Mientras tanto, el conflicto ya trascendió la pantalla y suma un nuevo capítulo a una edición de Gran Hermano que, lejos de calmarse, parece dispuesta a redoblar la apuesta.