Carolina Moisés apuntó al rol de Cristina Kirchner, socavó a La Cámpora y disparó: "Me dijo que no"

La flamante vicepresidenta del Senado, Carolina Moisés, rompió el silencio y reveló detalles de su ruptura con el bloque peronista. Es en esta línea que destapó la discusión política que tuvo con la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner aunque también apuntó contra La Cámpora, señalandolos como responsables principales de la crisis que atraviesa el peronismo.

Aunque matizó con que "Cristina no es todo el problema", la dirigente jujeña -quien recientemente asumió como vicepresidenta de la Cámara alta tras abandonar el interbloque Popular- expuso los motivos detrás de su decisión. En una entrevista con Infobae, Moisés aseguró que " parte del problema es Cristina, pero no es todo el problema, porque el peronismo no es solo Cristina ".

Carolina Moisés

Moisés también reveló detalles de una conversación privada que mantuvo con Cristina en febrero de 2025. En ese encuentro, la senadora le propuso una estrategia para revitalizar al peronismo en Jujuy y en las provincias del NOA: "Le propuse una presidencia alternada para el PJ de Jujuy, para sumar a todos los sectores. Pero me dijo que no ", afirmó Moisés, quien insistió en que su intención era construir una mesa amplia para fortalecer al peronismo en el interior y frenar la pérdida de bancas en el Senado.

La negativa de la expresidenta fue contundente, según la dirigente jujeña: "Le terminé proponiendo: 'Hagamos una presidencia alternada; yo presido un año y la chica de La Cámpora otro año. Pero juntemos a todos'. ¡Y no! ¡Y no!". Este rechazo, sumado a lo que describió como "erróneas estrategias electorales", contribuyó al debilitamiento del partido en los últimos años según Moisés.

Es un orgullo representar a los jujeños, en nombre del Peronismo Federal, como Vicepresidenta de @SenadoArgentina pic.twitter.com/silwiRQ8JC — Carolina Moises (@CarolinaMoises) February 24, 2026

El conflicto interno no se limita a disputas ideológicas. Moisés denunció que su suspensión del PJ jujeño, junto con la de otros 300 dirigentes, fue una medida disciplinadora por haber apoyado iniciativas impulsadas por el oficialismo nacional, como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) incluido en el Presupuesto 2026. "Quisieron poner una cosa disciplinadora: 'Miren lo que les va a pasar si votan el presupuesto, si votan propuestas del gobierno'. Pero si nos echan a todos porque pensamos distinto, no vamos a dejar de existir ni de ser senadores ", sentenció.

La senadora también apuntó contra La Cámpora, a quienes responsabilizó en parte por la falta de estrategias efectivas para enfrentar a figuras como Gerardo Morales en Jujuy. "La destrucción total que hicieron del peronismo en Jujuy fue por la falta de construcción de poder para ganarle a Gerardo Morales, que es lo que yo conversé con Cristina la última vez", afirmó con tono crítico.

Cristina Fernández de Kirchner

A pesar de las tensiones y desafíos, Moisés justificó su decisión de asumir la vicepresidencia del Senado como un acto de responsabilidad política: "Ese es el diagnóstico. Tomé la decisión de ocupar ese lugar porque creo en un peronismo que ocupe los espacios de poder, en un peronismo opositor fuerte, que defienda a los laburantes y a las pymes, pero que al mismo tiempo construya diálogo para encontrar salidas", explicó.

En medio de estas declaraciones explosivas, Carolina Moisés dejó claro que si bien Cristina Fernández de Kirchner tiene parte de la responsabilidad por la crisis actual del peronismo, no es la única responsable: "Si el peronismo no reacciona, va a seguir siendo irrelevante. Ocupar la vicepresidencia es el desafío de empezar a construir el peronismo del futuro", concluyó.