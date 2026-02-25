Murió un policía por hantavirus en Bariloche: la preocupación es total

Un nuevo caso de hantavirus ha encendido las alarmas en Bariloche, tras el fallecimiento de un efectivo de la Policía Federal Argentina de 39 años que había ingresado al Hospital Ramón Carrillo el pasado sábado con síntomas similares a los de un cuadro gripal, murió el lunes por la noche debido a complicaciones pulmonares causadas por esta grave enfermedad.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, el agente habría contraído el virus mientras hacía trekking en la zona de Cascada Santa Ana, un área cercana a la frontera con Chile, conocida por su vegetación y condiciones propicias para la presencia de roedores, principales transmisores del hantavirus.

💣Bombita. Este virus, endémico en algunas regiones del sur argentino, se transmite a través del contacto con excrementos, orina o saliva de roedores infectados, y en ciertos casos, también de persona a persona.

El cuadro clínico del policía se deterioró rápidamente: ingresó al hospital con fiebre, dolores musculares y cansancio, pero en cuestión de horas su estado empeoró con dificultades respiratorias por lo que el cuerpo médico lo derivó a terapia intensiva. Sin embargo y a pesar de los esfuerzos médicos, falleció 48 horas después de su ingreso .

Ante esta situación, cinco personas cercanas —tres compañeros de trabajo y dos familiares— fueron aisladas de manera preventiva. Lo cierto es que actualmente no presentan síntomas pero deberán permanecer en cuarentena durante 21 días, el período máximo de incubación del virus. Según explicó Rodrigo Espinoza, jefe de Epidemiología del hospital local, esta medida es crucial debido al riesgo, aunque poco frecuente, de contagio entre humanos.

El hantavirus es una enfermedad que puede manifestarse con síntomas poco específicos como fiebre, dolor muscular y tos seca , evolucionando en algunos casos hacia un síndrome pulmonar severo que pone en riesgo la vida. Es por eso que los médicos destacan que el periodo de incubación puede variar entre 5 y 45 días, lo que dificulta la detección temprana.

La alerta es total, tanto que las autoridades sanitarias instan a los residentes y turistas a extremar las precauciones al realizar actividades al aire libre. Entre las recomendaciones se pide: evitar el contacto con roedores y sus excrementos, mantener limpios y ventilados los espacios cerrados, y usar medidas de protección como mascarillas y guantes al ingresar a lugares potencialmente infestados.