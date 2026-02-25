Ni 48 horas y ya vuelan los cuchillos en Gran Hermano: espontánea, sospechas y modo influencer activado

La nueva edición de Gran Hermano arrancó con el acelerador a fondo y cero paciencia para el "vamos viendo". Si en temporadas anteriores el peor insulto dentro de la casa era ser "caracol" o "planta", parece que esta camada tomó nota. Acá nadie quiere fotos amigables: todos quieren cámara, votos y si se puede, escándalo.

En un mundo donde todo es inmediato, el reality no se quedó atrás y fue directo a los bifes y este miércoles será la primera gala de nominación, a menos de 48 horas del ingreso. Los primeros participantes entraron el lunes y el martes por la noche se completó la grilla con otros 11 "hermanitos". Traducción: todavía no se aprendieron los nombres y ya se están armando a la placa.

Espontánea

El primer foco de sospecha llegó a través de las redes sociales. En un video que circuló en X, se escuchó a Titi Tcherkaski contarle a Lola Tomaszeuski que fue al confesionario con la intención de hacer la primera espontánea de esta edición de Generación Dorada.

La regla es clarísima: quien usa la espontánea no puede decir ni "mu" hasta que termine la gala de nominación y se conozca la placa. Pero la influencer explicó que pudo hablar porque al entrar al confesionario se encontró con que la jugada ya había sido utilizada por otro participante,

"Estaba tan segura de mis votos que dije 'voy a hacer la espontánea', pero no pude porque ya estaba hecha ", aseguró. En redes no le creyeron y especularon con que la influencer habría mentido para despistar y que en realidad fue ella quien activó la bomba.

Otros apuntaron contra la participante oriunda de Paraguay, mientras que un tercer grupo dejó caer el nombre de Pincoya. En Gran Hermano, la espontánea dura segundos; las teorías conspirativas, semanas.

Solange y Emanuel tienen claro que vienen a jugar, dicen que ven participantes que solo les interesan los followers y que este juego no va de eso.https://t.co/nDiP2ubHJX#GranHermano2026 #Telefe #Granhermano pic.twitter.com/CuGBJdAwep — Gran Hermano Clips 2026 (@ghnoticias2026) February 25, 2026

Mientras tanto, no todos parecen estar jugando al mismo juego. Emanuel y Solange ya sacaron el radar y marcaron diferencias: "Hay unos que están muy perdidos. Hay un grupito que está muy modo egresados, muy '¿cuántos seguidores más voy a tener en TikTok?'", comentaron. Según ellos, los "juniors" son simpáticos y copados... pero no material de alianza. Es decir: sirven para la selfie, no para la estrategia.

Así, a menos de tres días del inicio, la casa ya se divide entre los que vinieron a jugar y los que vinieron a sumar followers. Y si algo quedó claro en estas primeras horas es que nadie quiere ser nombrado "planta". Aunque, como siempre en Gran Hermano, el que parece más verde a veces termina siendo el que mejor se camufla y apaga la luz.