Manzana de GH, sin filtro en BBN: "Son todos unos cagones, pechos fríos y Mauro es un tonto de 10 metros"

Federico "Manzana" Farías se convirtió en el nuevo eliminado de la casa de Gran Hermano tras cinco meses dentro del reality. Luego de plantear una guerra directa contra Martín Ku -alias, El Chino- y tener al grupo de "Los Bro" entre ceja y ceja, Big Apple fue derrotado en el mano a mano y debió despedirse de sus compañeros en una placa que, tranquilamente, podría haber sido una final anticipada.

Manzana entró a Gran Hermano

Manzana fue uno de los participantes originales que más duro dentro del reality y a la vez, uno de los que más emociones generó en el público: entró siendo favorito, luego se posicionó en el ojo de la tormenta tras clavarle un puñal a Juliana "Furia" Scaglione y desatar una extrema discusión, y después repuntó tras crear el shippeo "Virzana" junto a Virginia Demo para divertir a los televidentes.

Sin embargo, su punto final llegó con la guerra que desató frente al grupo bautizado como "Los Bro", es decir, Martín, Nicolás Grosman y Bautista Mascia, que lo terminaron eliminando del reality. En diálogo con BigBang , el oriundo de Tucumán no se guardó nada y disparó contra sus ex compañeros al tildarlos de "grises" y "pechos fríos" por tenerle miedo a Furia y por buscar una casa que sea "tranquila" sin tener ningún tipo de presión. "¿Para qué se anotaron en el programa? ¿Para hacer amigos? ¿Tomar mates? ¡Esto es Gran Hermano! Hay que jugar, sino, andate a la mierda", lanzó el músico.

Además, aseguró que pensó que el eliminado iba a ser Martín, que no aprovecharon el beneficio que les otorgó poder ver las estrategias de "Los Bro" y que ahora, su fiel candidata a llegar y ganar es Virginia. Aún así, indicó que estará vigilando por la televisión lo que sucede entre ella y Darío, porque en caso de que se arme un shippeo o un posible romance, pedirá que envíen la palabra del hombre al 9009 para que sea eliminado y no se meta en su terreno.

Federico "Manzana" Farías quedó eliminado de Gran Hermano.

¿Tenías la sensación de la eliminación?

-Yo no sentía que era mi momento. Pensaba que estaba entre él y yo porque estaba claro que la placa era para que se nos dé este cruce, pero yo pensé que era yo quien iba a seguir. Yo no lo di nunca por perdido, y a diferencia de muchos de los chicos que siempre sentían en algún momento de la semana que se iban a ir, yo no tuve nunca esa sensación. Sabía que iba a estar entre Martín o yo y creí que se iba Martín.

¿Por qué la gente te eligió para que seas eliminado?

-Porque la jugada le salió bien a Los Bro. La realidad es que si nosotros hubiéramos planteado la placa y sobre todo habiendo tenido el beneficio de poder ver todo, se podría haber evitado todo esto o se podría haber ido uno de los nuevos, que esa era la idea, pero tampoco pasó.

¿Desaprovecharon la oportunidad de haber podido escuchar las estrategias de Los Bro?

-Sí, esa es la realidad. No lo aprovechamos para nada porque todo el contenido fue un beneficio y no hicimos nada. Yo por mi parte pienso que hice lo que iba a hacer aún sin tener el beneficio ese porque igualmente los iba a votar a ellos dos. Por lo menos yo trataba de ir, mostrar, decir, mostrar mis intenciones y hablar de que si ellos venían contra mí, pelear contra ellos.

Manzana perdió en el mano a mano contra Martín Ku.

La única que votó bien esa placa fue Zoe, que votó a Virginia para que vaya a placa con vos...

-Es que sí... cuando estábamos reunidos después de haber visto eso, hasta Furia se ofreció a ir a la placa para hacer fuerza conmigo para que yo no me vaya y yo obviamente que no se lo iba a pedir porque primero que no tenía por qué pedírselo y segundo porque me tocaba a mí afrontar esa placa. Lo que sí, yo les había propuesto a los ocho que estábamos ahí que lo mejor que me podía pasar a mí era que Virginia vaya conmigo a la placa, como Virzana, para que me haga el apoyo a mí. Por eso Zoe entendió el mensaje y votó así.

¿Por qué no le dijiste a Furia que haga campaña con vos sabiendo el apoyo que tiene afuera?

-Lo que pasa es que yo no sentía que debía pedirle eso a ella. Yo pensé que eso iba a ir en contra mío. Yo en su momento tuve un enfrentamiento y pedirle eso era raro. Es como que, primero la enfrento y después le pido ayuda y es muy raro. Yo creo que tendría que haberme puesto más pillo y pensar sólo en el juego, si hubiese pensado así se lo pedía pero la verdad es que no lo sentí. Yo lo que planté era que Virginia me acompañe en la placa y ella misma lo sintió, pero nadie lo entendió.

El arma imaginaria de Juliana "Furia" Scaglione sobre el cuello de Federico "Manzana" Farías, para pedir votos.

¿Por qué se armó tu guerra con Martín?

-Yo voy en contra de él cuando él empieza a jugar con Coty. Él se demora mucho tiempo en decir que estaba jugando con Coty, pero claramente lo demostraba y hasta hicieron un complot juntos. Estaba clarísimo todo. En el momento que él fue a unirse a Coty, yo sabía que corría peligro. Y también pasó que nuestra rivalidad se dio hace dos o tres meses atrás cuando él se enojó porque lo voté y nunca lo supo entender. Yo en su momento le dije que estábamos dentro de un juego y no podía enojarse si lo votaba o no, que incluso sólo se enojaba conmigo y no con los demás. Yo ahí siempre le dije todo en la cara, él fue muy rencoroso y resentido. Él no es invotable, pienso que si nunca hubieran venido a gritar que lo voté, esta guerra no se armaba. Ese fue el puntapié de nuestra rivalidad.

Además del Chino... ¿Tenías algo en particular contra Bautista?

-El uruguayo es bastante inteligente. La realidad es que detrás del juego, es el que esconde, el que va y viene. Yo era una de esas personas que dentro de la casa iba y le decía las cosas en la cara y después sabía que él lo divulgaba. Bautista es el que va de grupo en grupo sacando información para después hacer una estrategia en contra tuyo y cuando le preguntas si la están haciendo te lo niegan porque no van de frente. Por eso creo que yo lo tenía entre ceja y ceja. Y no solamente yo lo veía así, todos los veían así.

Tuvieron bastantes discusiones...

-Creo que se lo merece, lo que le haya dicho se lo merece porque ellos tres me dijeron un montón de cosas por mis seguidores y por cosas mías. A ellos no les tembló el pulso en decirme nada a mí cuando entré y después no se bancaban el vuelto y se achicaban a la primera de cambio.

Bautista y Manzana se enfrentaron mientras cenaban.

¿Sentiste que alguien te usó por tus seguidores?

-De las 22 personas que éramos, lo sentí de un pequeño grupo de personas. Por ejemplo, del caso de Rosina, de Chula, de Cata y un par más no me conocían y yo les creo. No sé si me conocen todos y esa es la realidad. Sí sé que otros me conocían y sentí que buscaban acercarse a mí al principio por el tema de que sabían quién era y yo me daba cuenta de eso porque veía las intenciones de ellos. Asimismo, Furia y Emmanuel en algunos momentos me tiraron a la cabeza lo de los seguidores y eso no tiene nada que ver. Sí es verdad que entré con seguidores por lo que me dio la música en su momento, pero cuando entré a la casa entré como uno más estando de igual a igual. Yo no soy agrandado y eso no va conmigo.

¿Quiénes se querían pegar a vos?

- En su momento sentí que Florencia (Cabrera), la que estuvo al principio y también Martín . Creo que al principio fueron ellos dos porque son los que más sentí. Acá los porteños dicen la palabra "cholulo" y yo sentí eso con ellos.

¿Y no te gustó?

-Me daba lo mismo, yo no me hacía problema. Yo tenía las cosas claras. Sé quién se me acerca por conveniencia y quien se me acerca porque de verdad le interesa conocerme más desde el lado de Federico. Por eso también fue mi gran vínculo con Joel, él es el más claro ejemplo de todos.

Emmanuel Vich, Joel Ojeda y Facundo "Manzana" Farías se habían formado como un grupo nuevo.

¿Qué fue lo que más te costó de la convivencia?

-Obvio que es algo difícil, pero yo los últimos dos años antes de entrar a la casa viví con amigos, estuve conviviendo con 10 personas y la verdad es que éramos amigos, era diferente que acá, pero un poco me acostumbré a la multitud. Lo que más me costó fue el hecho de extrañar a mi familia, a mi novia, el no saber cómo están tus personas queridas afuera y eso te pone mal pero sobre todo los primeros dos meses que no sabes cómo controlarlo.

La comida y las discusiones eran algo complicado también...

-Es que sí. Con el tema de la comida nos teníamos que sentar en la mesa con Furia, con un pucho en la boca como la mafia, y nos poníamos a hablar la mayoría sobre eso. Era una conversación que duraba unas dos o tres horas que eso nos dejaba debilitado pero era un tema muy importante. El mal humor, que no haya comida, la organización, todo eso te sacaba. Éramos organizados pero tratábamos siempre de ir mejorando, por eso tantos quilombos. Era algo que aprendíamos semana a semana.

Federico "Manzana" Farías dio un monólogo en el que se enfrentó a los hermanitos y hermanitas de Gran Hermano.

La comida les costó más de cuatro meses...

-Sí, literalmente al cuarto mes empezamos a organizarnos mejor porque antes éramos un desastre y hasta nos cagábamos de hambre de verdad. Es increíble que a partir del cuarto mes recién pudimos encontrar la organización que necesitábamos con el 50% del presupuesto o el 100%. Era muchísimo todo y encima se consumían muchas proteínas y todo...

Con respecto a las discusiones... ¿Por qué nadie se metía?

-Te voy a decir por qué: son todos unos cagones de mierda, los varones y las mujeres. Ninguno se la banca. Todos son unos pechos fríos, unos grises de mierda que le tenían y le tienen terror a Furia . Esa es mi opinión sincera.

¿Por qué nadie se le enfrentaba?

-La casa era muy picante porque había muchas discusiones, personalidades fuertes, mucho carácter... muchos de los nuevos venían diciendo que querían pasarla bien, hacerse amigos y bueno, váyanse a la mierda entonces. ¿Quieren pasarla bien? ¿Hacer amigos? Es la casa de Gran Hermano, hay que jugar , no hay que ir a tomar mates y hacer amigos. Por ejemplo, Mauro, pobrecito, no le creo ni una sola palabra. Se hace la víctima.

Manzana se enfrentó a las Furiosas

¿Pobrecito?

-Se le hace la víctima y no le creo nada. Semejante tonto, mide 10 metros y después no se la banca. Él se la buscó todo solito. Si no se la banca o tiene ganas de rendirse tiene la puerta abierta para irse . Yo no le creo nada, está muy caliente. ¿Qué dice que no tiene cámaras para hablar o que no le dan bola? Tiene ochocientas cámaras. Son excusas. Sabe que la tiene complicada y no se deja de hacer la víctima.

¿Qué fue lo que pasó en esa discusión entre él y Furia?

-Mira, desde mi punto de vista, yo estaba armando la valija pero para mí, que yo viví en carne propia con Furia, esa discusión es totalmente normal. Yo creo que están exagerando la situación y lo digo sin justificar a Furia, eh. Creo que ella es muy necesaria para el juego y es muy inteligente como para no darte cuenta. Yo creo que Mauro y la casa lo están exagerando el problema porque quieren vivir relajados y tranquilos. La casa es fuerte, es picante, es complicada y me molesta que no se la banquen, que no resistan. Yo lastimosamente a pesar de irme me veía con mucha energía mentalmente de seguir y ya sé que habían pasado cinco meses pero igualmente tenía esas ganas rotundas de llegar a la final. Por eso te digo, para mí lo están exagerando porque yo también viví una discusión así y te digo desde mi experiencia. Creo que se la tienen que bancar un poco más y dejar de quejarse.

Juliana "Furia" Scaglione y Federico "Manzana" Farías pasaron del amor al odio.

Todos dicen que es insoportable una convivencia así con Furia...

- Gran Hermano es convivir con gente que no conocés, si les molesta tanto, no hubieran entrado. Aparte, también te hablo de los participantes nuevos, ellos tuvieron la gran posibilidad de ver cómo era la casa, pudieron estudiarnos a todos y sin embargo algunos entraron con el chip de que no vieron nada. Bueno, eso ya es problema de ellos, porque si hubieran sido un poco más inteligentes, sabiendo que nosotros no podíamos preguntarles nada, se tendrían que haber callado y utilizar a su favor toda la información que tenían.

¿Los Bro le tienen miedo a Furia?

-Sí, no sé si ahora se van a subir al pony por haberme dejado afuera a mí, pero yo creo que miedo les tienen porque no se animan. Aun así, tienen el ego por las nubes y no se animan a ir contra Furia porque son bien cagones los tres.

¿Y Virzana?

-Virzana hasta la final. Virginia es mi candidata total, yo voy hacer lo que pueda desde acá afuera para darle mi apoyo total. Yo le dije que aguante, ella es fuerte y se tiene que tener un poco más de confianza. Ella es increíble, no te imaginas lo que es. Ella fue una de las pocas que se le plantó a Furia y mirá lo que te voy a decir: Furia se da cuenta cuando alguien le contesta y de qué manera lo hace y se mantiene muy reservada en cuanto a eso para cambiar el rumbo. Virginia le contestó y todavía sigue en la casa.

"Virzana": el shippeo armado entre Virginia y Manzana.

¿La ves llegando a la final?

-Sí, es una gran candidata, se lo merece y con un mes menos que nosotros los originales, hizo un gran show, jugó como tenía que jugar y demostró lo que es. Virginia es increíble, se lo merece. Es fuerte y la gente la banca y la quiere.

¿Te pusiste un poco celoso de Virginia con Darío? ¿Te hubiese gustado ese shippeo?

-No me hubiera gustado para nada un shippeo entre ellos. Darío no es ningún boludo y a mí me molestaba que Virginia vaya y hable con él, hable de él conmigo... Ella me hacía la contra a mí para darme celos pero quedó más que demostrado que la tóxica de Virzana era ella.

¿Con quién te celaba?

-Me celaba con Paloma, con Rosina, con Zoe, Cata. Se ponía celosa de que le regalaba las remeras a todas menos a ella.

Ahora que te fuiste le dejaste el camino libre a Darío...

-Mira, si llega a pasar eso, lo primero que haría sería mandar y decir Darío 9009. Yo soy de esos amigos que necesito que el pretendiente la quiera de verdad y si yo no me doy cuenta de eso, es difícil. ¿Para qué la quiere? ¿Para hacerla sufrir? No.

¿Con quién te hubiese gustado llegar a la final?