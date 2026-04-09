Quién es la participante de Gran Hermano que se va al exterior: la eligieron desde México

En medio de las peleas y la tensión que atraviesan esta temporada de Gran Hermano Generación Dorada, también hay lugar para momentos de felicidad y grandes logros.

En este contexto, Santiago del Moro confirmó lo que ya se venía anticipando: habrá un intercambio internacional con La Casa de los Famosos, el exitoso formato producido en México que se emite en Estados Unidos y Latinoamérica.

Gran Hermano había adelantado que se venía el intercambio de participantes con La Casa de los Famosos

Las especulaciones no tuvieron demasiado margen, ya que el conductor reveló qué participante fue elegida por la producción extranjera para sumarse por unas semanas: Solange Abraham logró captar la atención desde el exterior .

Lo cierto es que la mediática es una de las jugadoras que más se destacó dentro de la casa por su personalidad y su forma de vincularse con sus compañeros: del llanto a la risa, y su firmeza a la hora de defender a los suyos, la llevaron a subirse a un avión con destino a México.

Solange Abraham volvió a la casa después de una década y da que hablar

Del Moro le anunció a Solange que fue la elegida delante de todos sus compañeros y en vivo: "Van a ser 6 o 7 días y te estarás yendo el domingo o el lunes ", le explicó el conductor dando detalles del viaje que la llevará a convivir con celebridades del mundo hispano en un contexto completamente distinto al que venía transitando.

Lejos de mostrarse abrumada, Sol respondió con entusiasmo: "Gracias, México. Gracias, Telefe. Estoy feliz", expresó, celebrando la oportunidad.

El intercambio forma parte de una estrategia más amplia que busca renovar el formato y generar nuevos estímulos tanto para los participantes como para la audiencia. Tal como explicó Del Moro, la dinámica será recíproca: mientras Sol viaje al exterior, una figura de La Casa de los Famosos llegará a la Argentina para integrarse temporalmente a la casa local. Un cruce que promete alterar alianzas, estrategias y vínculos dentro del reality.

Sin embargo, el anuncio tuvo un condimento extra que no pasó desapercibido. Al mismo tiempo que se confirmaba su participación en el reality internacional, también se reveló que quedará automáticamente en placa de nominación para la séptima semana. Esto significa que, al regresar al país, deberá enfrentarse directamente al voto del público , sin inmunidad alguna. Una jugada que agrega tensión a su experiencia y que podría impactar en su continuidad dentro del juego.

Solange Abraham

Esta no es la primera vez que sucede un intercambio en el universo de Gran Hermano. En una de las primeras ediciones, Eduardo Carrera —quien actualmente forma parte de esta temporada— viajó a España, mientras una jugadora de ese país se sumó a la competencia argentina. También hubo cruces con Brasil e Israel, donde los participantes debieron adaptarse a nuevas culturas, idiomas y formas de juego.