Romina Uhrig la acusó de haber hecho "maldades" en GH y Camila Lattanzio no se la perdonó: "¡Qué careta!"

Las cosas no quedaron bien entre Camila Lattanzio y Romina Uhrig tras el paso de ambas por la última edición de Gran Hermano. Si bien no tuvieron grandes sobresaltos dentro de la casa más famosa del país, la joven aseguró que la ex diputada la maltrataba. Incluso, fue a la única es participante del reality que no invitó a su cumpleaños el año pasado. "Yo ya venía como aguantando cosas... Me decían 'enfermita', me decían que comía mucho, que estaba mal hablarle al público, que estaba mal vestirme así... La pasé muy mal porque no podía decir nada. Le decía algo a Romina y ya todo el mundo se me ponía en contra", había contado tiempo atrás.

Lo cierto es que el conflicto entre ambas parecía haberse desvanecido hasta que la ex diputada volvió a entrar a la casa más famosa del país y se refirió a su ex compañera, quien había entrado al reality meses después del inicio del juego. "Me acuerdo cuando entró Camila, como que eso no me gusta, hacer esa diferencia. Pobre, debe ser re feo y me pongo siempre en ese lugar. Ella no tuvo la culpa de entrar después", le dijo Romina a Virginia Demo, quien fue la última en ingresar a GH.

Recordemos que la platense entró a la casa en lugar de Carla De Stéfano, que decidió dejar el reality por su propio voluntad. Es por esta razón que le dijo a Romina que si bien al principio le costó la adaptación, actualmente ya siente que "pertenece" al lugar. "No me sentí mal, pero hoy hablábamos de eso. Ahora ya me siento que pertenezco, digamos. Es que me costó un poco al principio", le contó la mayor de los actuales hermanitos a la ex diputada.

Esto motivó a que Romina use el nombre de Lattanzio para dar el ejemplo, aunque terminó señalando que la compañera favorita de Alfa hizo "maldades" durante su estadía en GH: "No está bueno hacer esa diferencia si ella no hace maldad. Ahora, si hace maldad, olvidate. Obviamente. Es la peor. Yo vi que empezó a hacer maldad. Empiezan a hacer cosas, como lo de la salmuera que utilizó y Camila hizo cosas.... Y como que dije ´yo soy buena y todo pero ahí no´".

El contundente descargo de Camila contra Romina

Esto, como no podía ser de otra manera, molestó, y mucho, a Camila, quien no dudó en responderle a la ex diputada. Primero publicó un breve clip de Romina durante su paso por Gran Hermano burlándose de ella por su forma de tocar el piano. "Y yo soy la que me ´burlaba de otros o hablaba mal´. La pu... madre, qué careta son las personas", disparó junto a su primer posteo en las redes sociales y agregó: "Chicos, un poquito resentida. Imagínense que hubiera hecho algo".

Pero segundos después, Lattanzio, visiblemente fastidiosa, lanzó un contundente descargo contra Romina, acusándola de haber ingresado al reality una vez más solamente para "ensuciarla". "Me encanta porque Romina entró a la casa para ensuciarme y decir cualquier tipo de gilada. De las personas que entraron a GH fui la que menos habló del otro y siempre aporté a la casa. Tanto para limpiar como para aportar en lo que sea. A Alfa nunca lo quise separar de ella", disparó.

Los posteos de Lattanzio contra la ex diputada

Sobre el sexagenario, Camila además aclaró que fue él quien "se apegó a mi y era la única persona que dio el lugar para conocerme". "Ahora quieren hacer como que no existí, todos vimos cómo fueron las cosas y no sé porqué tan resentida si supuestamente había quedado ´la mejor´", aclaró. Recordemos que en mayo del año pasado, ambas se habían mostrado como nunca después de su tensa convivencia en Gran Hermano, abrazándose frente a las cámaras.

Camila estalló contra Romina

De hecho, en aquella oportunidad se les había preguntado si eran amigas y la rubia contesto: "Estamos en proceso". Lo cierto es que tras los dichos de Romina, la poca relación que había entre ambas se terminó de romper. "Acá un video de las veces que me quede limpiando la casa, hay veces que no dormía solo para que todos se levantaran con la casa limpia ya que era mi aporte por no saber cocinar. A la gilada ni cabida chicos, no me callo ninguna más", sentenció Lattanzio.