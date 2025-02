Sacudón en Gran Hermano por la salida inesperada de "Papucho": fue operado y ya no regresará al show

La casa de Gran Hermano 2025 no para de sorprender. En una gala de eliminación que prometía tensión y estrategia, un giro inesperado conmocionó a los participantes y al público: Claudio Di Lorenzo, más conocido como "Papucho", tuvo que abandonar el juego por una emergencia médica. Mientras las redes explotaban con teorías sobre su paradero, el conductor Santiago del Moro finalmente aclaró la situación en vivo.

Todo comenzó en la mañana del domingo, cuando Claudio se despertó con un fuerte dolor abdominal. Según informó la producción, los médicos del reality decidieron trasladarlo de inmediato a una clínica para realizarle estudios, lo que generó incertidumbre dentro de la casa. Con el correr de las horas, el temor creció entre sus compañeros, quienes desconocían su estado de salud y si podría regresar al juego.

Finalmente, en plena gala de eliminación, Gran Hermano emitió un comunicado oficial confirmando lo que muchos temían: Claudio debió someterse a una cirugía por una apendicitis aguda y, por razones médicas, ya no podría regresar a la competencia. La noticia generó conmoción entre los jugadores, especialmente en Chiara, quien rompió en llanto. "Siento que acá cuando alguien se va es como si desapareciera de nuestro mundo de Gran Hermano", confesó entre lágrimas.

Otros, como Nano y Giuliano, también expresaron su sorpresa y tristeza. La salida de "Papucho" dejó una vacante en el reality, y Del Moro no tardó en anunciar su reemplazo. La elegida fue Delfina, la primera eliminada del programa, quien había quedado cuarta en el repechaje. Su regreso no pasó desapercibido y generó reacciones divididas tanto dentro como fuera de la casa.

Mientras algunos participantes la recibieron con entusiasmo, otros vieron su reingreso como una amenaza estratégica. "Estoy feliz de volver y de tener esta segunda oportunidad. Vuelvo con más ganas que nunca", aseguró Delfina al ingresar nuevamente. Sin embargo, no todos en la casa compartieron su entusiasmo. "No me gusta que entre alguien que ya fue eliminada. Hay que ver cuánto aguanta ahora", comentó Brian, dejando entrever que su presencia podría generar tensión en la competencia.

La foto de Papucho sobre la mesa

Con la salida de Papucho y la entrada de Delfina, la dinámica en la casa podría cambiar radicalmente. Los participantes ahora deben adaptarse a una nueva realidad sin uno de los jugadores más queridos, mientras que Delfina buscará ganarse nuevamente el apoyo del público y sus compañeros. Las redes también reaccionaron de inmediato. Mientras algunos lamentaron la salida forzosa de Papucho, otros celebraron el regreso de Delfina y especularon sobre cómo influirá en las estrategias dentro de la casa más famosa del país. "Ojalá que Delfina vuelva con todo y saque a los que se creen dueños del juego", escribió un usuario en X.

Con este inesperado giro, Gran Hermano 2025 sigue demostrando que nada está escrito y que cualquier cosa puede pasar dentro de la casa más famosa del país. ¿Será Delfina capaz de aprovechar esta segunda oportunidad o volverá a quedar eliminada rápidamente? Solo el público tiene la respuesta.