Santiago del Moro le puso los puntos a Mauro en Gran Hermano: "¡No me hagas montoncito a mí!"

La semana pasada, preciosamente el jueves, los participantes que aún siguen en juego dentro de la casa de Gran Hermano fueron sorprendidos con algunos mensajes de sus ex compañeros, los cuales terminaron generando un gran revuelo en las redes sociales. ¿La razón? Mauro Dalessio, uno de los tantos ex participantes del reality, había usado sus redes sociales para denunciar que la producción del programa había censurado el mensaje que le había dedicado a Juliana "Furia" Scaglione. "Vi pasar mi saludo al final, pero fue el general. Yo había hecho uno personalizado para un par de jugadores y no lo pasaron", había comentado el ex hermanito.

Según explicó, había hecho un video con el que le anunciaba a Furia la ruptura de la pareja y le confirmaba lo que ya a esta altura todos los que siguen el programa saben: que no la está esperando y que se considera "soltero". "Yo pensé que lo iban a pasar y no lo pasaron así que bueno... es así. Había sido un mensaje para Bauti, para Flor, que decía que la quería mucho, para Darío que lo amo también y también decía que simplemente no me esperen afuera que yo no estoy esperando a nadie y que estoy soltero. Era ese el mensaje", había señalado Mauro en una de sus historias de Instagram, provocando que en las redes vuelva a ser tendencia "Gran Armado".

Lo cierto es que en la Gala de eliminación, antes de que se anunciara a Florencia como la nueva eliminada de la casa, Santiago del Moro vio a Mauro en una de las tribunas y no dudó en ponerle los puntos. "El otro día, pará, que el otro día bardeaste por redes y te voy a explicar lo que pasó. Hubo muchos segundos mensajes que no salieron, de hecho el tuyo fue uno de los que no salió. ¿Por qué no salió? Te lo explico. Los mensajes los vio el psicólogo, los mensajes que podían alterar el funcionamiento de la casa no se pusieron al aire. ¿Cómo alterar el funcionamiento de la casa? Por favor, silencio, tribuna. No salieron todos los mensajes", detalló.

Y en medio de una extraña, y por momentos dudosa explicación, Del Moro justificó: "No me hagan montocito a mí, escuchá. No salieron todos los mensajes, muchos de los mensajes que se grabaron no salieron todos o no fueron todos enteros porque podían tirar información o alterar algunas cosas. Es cierto que muchos le mandaron mensajes de amor o de, qué sé yo, Denise le dijo que lo quería a Bauti y qué sé yo, pero ellos tienen una relación consolidada. No es tu caso, que la relación quedó como que ella pensaba una cosa y vos pensabas otra. Eso se lo vas a decir todo el día que ella salga, que veremos cuándo es, cuando el público lo decide".

Mauro y Furia

Frente a esto, Mauro atinó a responderle con un tímido "ok" y el conductor cerró: "Digo esto para que la gente no arme unas especulaciones tremendas. Es un simple juego de televisión, chicos. Como siempre les digo, la vida es acá afuera, no ahí adentro, esto es un juego simplemente".