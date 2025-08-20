Genocidio en Gaza: Israel busca "reubicar" a un millón de palestinos y ocupar la Franja

En un movimiento que ha generado una ola de críticas internacionales y un profundo temor por las consecuencias humanitarias, Israel dio luz verde a un plan militar que contempla la ocupación de Gaza y la reubicación forzosa de más de un millón de palestinos. La decisión, respaldada por el ministro de Defensa Yisrael Katz y el primer ministro Benjamin Netanyahu, marca un sombrío capítulo en el conflicto que ha devastado la región durante décadas.

El plan, denominado "Gideon 2", incluye la movilización de 60.000 tropas de reserva y la extensión del servicio de otras 20.000 soldados en activo. Según fuentes militares israelíes, las órdenes de alistamiento comenzarán a emitirse mañana jueves 21 de agosto, mientras que la ofensiva está programada para iniciar en septiembre. El objetivo declarado: tomar control total de la ciudad de Gaza y, eventualmente, de toda la Franja .

Sin embargo, lo que más inquieta a la comunidad internacional es el componente de "reubicación" masiva que acompaña a esta operación militar. Cerca de un millón de palestinos serán desplazados hacia el sur de la Franja antes de que las tropas israelíes cercenen Gaza y comiencen incursiones en áreas residenciales. Israel justifica este movimiento como una medida de seguridad pero es en realidad una flagrante violación del derecho internacional humanitario.

La ONU no tardó en expresar su alarma ante estos planes. En un comunicado emitido por altos funcionarios del organismo, se advirtió que una operación de esta magnitud tendrá un " horrible impacto humanitario ". En una región donde la infraestructura está colapsada, los suministros básicos escasean y las vidas ya están marcadas por el sufrimiento, el desplazamiento masivo podría desencadenar una crisis humanitaria sin precedentes.

Las imágenes que emergen desde Gaza ya son desgarradoras: familias empacando lo poco que tienen, niños confundidos y aterrados, ancianos que no saben si podrán sobrevivir al viaje hacia el sur. Esto se suma a la falta de agua potable, alimentos y atención médica básica amenaza con convertir esta reubicación en un desastre humanitario.

Por su parte, el ministro Katz defendió el plan como una acción necesaria para garantizar la seguridad de Israel: "Una vez que se complete la operación, Gaza cambiará su cara y ya no lucirá como en el pasado", declaró el funcionario.

El contexto detrás de esta decisión es igualmente preocupante. Las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás para un alto el fuego fracasaron el mes pasado, dejando en suspenso cualquier esperanza de paz. Aunque mediadores regionales ya pusieron nuevas treguas y la liberación parcial de los rehenes retenidos en Gaza, Israel insiste en exigir acuerdos integrales que incluyan la liberación total de los cautivos.

En Gaza, el miedo se ha convertido en la norma. Los ciudadanos no solo enfrentan el riesgo constante de bombardeos y ataques militares; ahora también deben lidiar con la incertidumbre de ser expulsados de lo que queda de sus hogares sin garantías de supervivencia. Para muchos, este plan no es más que otro capítulo en una larga historia de despojo y opresión.