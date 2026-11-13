Maxi López reaccionó al apriete de Martín Migueles a Mauro Icardi: "Hay pocas cosas que me sorprenden"

El escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo judicial tras el conflicto que involucró a su hija Francesca, un importante operativo policial y una causa por lesiones en Tigre. La situación también terminó salpicando a Martín Migueles y la China Suárez, pero quien decidió mantenerse completamente al margen fue Maxi López, que rompió el silencio y dejó en claro que no tiene intenciones de involucrarse en una nueva polémica de su exesposa.

En diálogo con el cronista Rodrigo Bar para SQP, el exfutbolista fue contundente cuando le preguntaron por el enfrentamiento que volvió a poner a Wanda e Icardi en el centro de la escena mediática. "No voy a hablar del tema", advirtió de entrada y, ante la insistencia del periodista, justificó su postura: "Porque no la estoy acompañando y no sé la interna".

Maxi López se refirió al conflicto entre Icardi y Migueles que los salpicó

Sin embargo, las preguntas no terminaron ahí. Durante la entrevista, el movilero hizo referencia al video que se viralizó en las últimas horas, en el que Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara, enfrentó a Mauro Icardi y le advirtió que él no es "ni Maxi López ni L-Gante", en una comparación que rápidamente generó repercusiones.

Pese a que su nombre quedó involucrado directamente en la discusión, López prefirió no recoger el guante ni responder a las declaraciones de Migueles. Por el contrario, dejó en evidencia que su prioridad está lejos de los conflictos que rodean a la empresaria. "No hablo. Estoy concentrado en mi familia y mis cosas. Los problemas que pueda haber de la otra parte los resolverán ellos", sostuvo, marcando una clara distancia de la situación.

La conversación también giró en torno a la gravedad del episodio que terminó con Mauro Icardi declarando ante la Justicia en una fiscalía, en medio de las acusaciones cruzadas y la intervención policial. Lejos de mostrarse impactado por el nuevo escándalo, el exdelantero deslizó una frase que no pasó inadvertida: "Hay pocas cosas que me sorprenden".

🔴 EL VIDEO DE LA DISCUSIÓN ENTRE ICARDI Y MIGUELES: "Yo no soy Maxi ni L-Gante, yo te rompo la boca" Cc #DDM @ddm_ok https://t.co/a2vX0ZZQMN — América TV (@AmericaTV) November 12, 2026

Con esa declaración, López dejó entrever que las controversias que rodean a su expareja ya no le resultan inesperadas. De todas maneras, evitó profundizar en los detalles del enfrentamiento o emitir una opinión sobre las responsabilidades de los involucrados: "Me mantengo al margen porque son cosas que tienen que resolver las otras personas", insistió, decidido a no quedar atrapado en una disputa familiar y judicial que, según remarcó, no le corresponde resolver.

Más allá de su postura frente al escándalo, el exfutbolista también aprovechó la entrevista para aclarar cómo se encuentra actualmente su vínculo con Wanda Nara, luego de que su ausencia en la presentación de la película de la conductora despertara especulaciones sobre un posible distanciamiento.

📢 MAXI LÓPEZ: "Hay pocas cosas que me sorprendan de Wanda e Icardi" Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre https://t.co/rP9JXpiKMP — América TV (@AmericaTV) November 12, 2026

En ese sentido, desmintió cualquier versión de enojo y explicó que su faltazo respondió exclusivamente a compromisos laborales. "No estuve en la presentación de la película de Wanda porque estaba en Uruguay por trabajo, pero está todo bien entre nosotros. No ví la película, en algún momento la veré", concluyó.

De esta manera, Maxi López dejó en claro que mantiene una buena relación con la madre de sus hijos mayores, aunque no está dispuesto a involucrarse en sus enfrentamientos con Mauro Icardi ni a responder las provocaciones que puedan surgir de su entorno.