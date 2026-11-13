Big Bang! News
Más
Show
Se picó

Quisieron obligar a Pedro Rosemblat a ir contra CFK y estalló: "No me digas lo que tengo que decir"

El conductor y el periodista de Clarín Alejandro Alfie tuvieron un tenso cruce en vivo cuando hablaban de corrupción y de la ex presidenta. El video ya es viral.

13 Noviembre de 2026 09:51
Se calentó Pedro Rosemblat
Se calentó Pedro Rosemblat

Venía picante y terminó todo más que mal. Pedro Rosemblat, conductor de Gelatina y marido de Lali Espósito, protagonizó uno de los momentos más tensos de su ciclo de entrevistas con referentes que piensan distinto al peronismo. El invitado de turno fue Alejandro Alfie, periodista de Clarín, y la charla sobre corrupción se calentó a tal punto que el recorte ya circula por todas las redes.

Todo arrancó con una pregunta sin vueltas. Alfie trajo al centro de la mesa las causas que involucran a Cristina Fernández de Kirchner y quiso saber qué pensaba Rosemblat sobre las declaraciones de empresarios en esos expedientes; Pedro contestó sin esquivar, pero el invitado quería más, más y cada vez más. 

La pregunta textual fue directa al hueso: "¿Qué pensás vos cuando escuchás a empresarios diciendo que llevaban millones de dólares a la casa de Cristina Kirchner?". Rosemblat no dudó: "No tengo ninguna duda de que era una metodología que hacían en los '80, en los '90 y que sigue pasando. Me parece terrible, me parece que está muy mal". Hasta ahí, todo bien.

Pero Alfie fue por más y le pidió que lo dijera en su "discurso". Ahí se terminó la paciencia del conductor, que le paró el carro en seco: "Te pido con todo respeto que vos no me digas lo que yo tengo que decir y menos en mi programa".

Julieta Prandi destrozó a Emanuel Ortega con una sola frase tras su escandalosa separación: "El tiempo acomoda todo"
Lee también

Sin pelos en la lengua Julieta Prandi destrozó a Emanuel Ortega con una sola frase tras su escandalosa separación: "El tiempo acomoda todo"

El periodista de Clarín bajó un cambio enseguida, pidió disculpas y aclaró su postura: "Me parece importante que todos condenemos la corrupción, de cualquier sector". La conversación siguió, pero el momento ya se había viralizado.

De La Sole a la mujer que reclama su autoría: la historia detrás de "Alma misionera", el hit que emocionó al papa
Lee también

"Llevame donde los hombres..." De La Sole a la mujer que reclama su autoría: la historia detrás de "Alma misionera", el hit que emocionó al papa

Alejandro Alfie cristina fernandez de Kirchner Pedro Rosemblat

Seguí leyendo

Últimas noticias
close ADS
10