Quisieron obligar a Pedro Rosemblat a ir contra CFK y estalló: "No me digas lo que tengo que decir"

Venía picante y terminó todo más que mal. Pedro Rosemblat, conductor de Gelatina y marido de Lali Espósito, protagonizó uno de los momentos más tensos de su ciclo de entrevistas con referentes que piensan distinto al peronismo. El invitado de turno fue Alejandro Alfie, periodista de Clarín, y la charla sobre corrupción se calentó a tal punto que el recorte ya circula por todas las redes.

Todo arrancó con una pregunta sin vueltas. Alfie trajo al centro de la mesa las causas que involucran a Cristina Fernández de Kirchner y quiso saber qué pensaba Rosemblat sobre las declaraciones de empresarios en esos expedientes; Pedro contestó sin esquivar, pero el invitado quería más, más y cada vez más.

La pregunta textual fue directa al hueso: "¿Qué pensás vos cuando escuchás a empresarios diciendo que llevaban millones de dólares a la casa de Cristina Kirchner?". Rosemblat no dudó: "No tengo ninguna duda de que era una metodología que hacían en los '80, en los '90 y que sigue pasando. Me parece terrible, me parece que está muy mal ". Hasta ahí, todo bien.

Pero Alfie fue por más y le pidió que lo dijera en su "discurso". Ahí se terminó la paciencia del conductor, que le paró el carro en seco: "Te pido con todo respeto que vos no me digas lo que yo tengo que decir y menos en mi programa ".

El periodista de Clarín bajó un cambio enseguida, pidió disculpas y aclaró su postura: "Me parece importante que todos condenemos la corrupción, de cualquier sector". La conversación siguió, pero el momento ya se había viralizado.