A dos años de la desaparición de Loan: un juicio empantanado por las internas y las demoras

A dos años de la desaparición de Loan Peña, comenzó el juicio para aclarecer lo ocurrido y terminar culpabilidades. Sin embargo, la verdad parece estar lejos de saberse ya que se continua con demoras, cruces entre las partes y nuevas controversias que impiden el inicio formal del debate oral.

Mientras la madre y el padre del niño siguen de cerca cada audiencia con la esperanza de conocer qué ocurrió con su hijo, desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, el proceso judicial suma nuevos obstáculos.

Padres de Loan Peña

La segunda audiencia, que se desarrolla en el salón de usos múltiples del Escuadrón 48 de Gendarmería en la ciudad de Corrientes, volvió a estar marcada por las discusiones procesales; uno de los principales focos del conflicto volvió a ser la situación de los diez acusados de encubrimiento, conocidos como los "falsos Dupuy", quienes están señalados por haberse presentado como integrantes de una ONG para intervenir en la investigación del caso. Entre ellos se encuentra el psicólogo Esteban Rossi Colombo, acusado de haber intentado influir en los testimonios de los niños que estuvieron con Loan el día de su desaparición en el naranjal.

El martes, Rossi Colombo no se presentó a la audiencia pese a haber sido notificado. Ante esa ausencia, el fiscal federal Carlos Schaefer solicitó su detención, pedido que fue aceptado por el tribunal integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.

Rossi Colombo se presentó por videoconferencia desde Tucumán

Sin embargo, tras el receso del mediodía, el psicólogo apareció conectado por videoconferencia desde Tucumán, donde reside, acompañado por un hombre que se presentó únicamente con el apellido Delgado y afirmó ser su abogado. Su presentación se produjo cuando ya pesaba sobre él una orden de detención.

Durante la audiencia, Delgado solicitó suspender el juicio por 72 horas para poder analizar la acusación contra quien pretendía representar, planteo que fue rechazado por el tribunal. Además, informó que no podría asistir a la audiencia del miércoles porque tenía otro compromiso, lo que generó desconcierto entre los presentes.

Como Rossi Colombo corría el riesgo de quedarse sin defensa técnica, dos abogados de otros imputados de la Fundación Dupuy se ofrecieron a representarlo ad honorem. El propio psicólogo había explicado previamente que no había podido viajar a Corrientes por falta de recursos económicos. Finalmente, el tribunal le designó una defensora oficial, quien pidió más tiempo para estudiar el expediente antes de asumir su representación.

Imputados por la desaparición de Loan Peña

La audiencia también estuvo marcada por problemas técnicos. Rossi Colombo permaneció conectado desde un destacamento de Gendarmería en Tucumán, aunque la transmisión sufrió reiteradas interrupciones. Desde la secretaría del tribunal explicaron que la conexión fallaba porque no contaban con suficientes datos para sostener la videollamada.

El fuerte cruce entre el fiscal y las defensas

La tensión aumentó cuando el fiscal Schaefer insistió en que, además de Rossi Colombo, también debían ser detenidos los otros ocho integrantes de la Fundación Dupuy que enfrentan el juicio en libertad.

"En esta causa hay un chico desaparecido. Y ellos vinieron a encubrir los hechos", sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal. Además, remarcó que garantizar la defensa técnica de todos los imputados es indispensable para evitar futuras nulidades en el proceso.

El juicio por la desaparición de Loan comenzó envuelto en controversias y quejas de fiscales y defensores

"Miren lo que pasó con el juicio de Maradona", advirtió Schaefer al justificar su postura. Las declaraciones provocaron una inmediata reacción de los abogados defensores Martín Leiro y Rodolfo Baqué, quien también participó en el proceso judicial por la muerte de Diego Maradona.

Baqué pidió rechazar el nuevo pedido de detención formulado por el fiscal y cuestionó la estrategia de la acusación: "Para la prensa está lindo pedir la detención. Acá empiezan a volar suspicacias. Cuando hay una resolución, hay que aceptarla", afirmó.

Luego agregó: "El fiscal invoca el juicio de Maradona, pero es otra cosa. Ahí la jueza era una papafrita y un cachivache. Insisto: pedir la detención de los integrantes de la Fundación Dupuy es dilatar el inicio del juicio. Estamos en discusiones bizantinas, es como discutir el sexo de los ángeles".

Loan Peña

Frente al creciente enfrentamiento entre las partes y la complejidad de la situación procesal, el tribunal resolvió pasar nuevamente a un cuarto intermedio para intentar ordenar el desarrollo del debate.

De esta manera, el juicio por la desaparición de Loan continúa sin poder avanzar hacia la etapa de producción de pruebas y testimonios, mientras las discusiones por la situación de uno de los imputados mantienen paralizado un proceso que busca esclarecer uno de los casos más conmocionantes de los últimos años en la Argentina.