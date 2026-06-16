Angustia y misterio en el Río de la Plata: cómo sigue la búsqueda a contrarreloj de los cinco pescadores desaparecidos

La incertidumbre crece con el paso de las horas. Cinco hombres que salieron a pescar el domingo por la mañana en las aguas del Río de la Plata permanecen desaparecidos y son intensamente buscados por la Prefectura Naval Argentina, que desplegó un operativo de gran magnitud para intentar encontrarlos. La embarcación deportiva "Chamigo-Ho" había partido desde la costanera de Hudson, en el sur bonaerense, con destino a la franja costera del Río de la Plata para realizar pesca deportiva de pejerrey. Sin embargo, al caer la noche nunca regresó al lugar donde sus ocupantes habían dejado estacionados sus vehículos.

Lo que comenzó como una salida recreativa entre navegantes experimentados terminó convirtiéndose en un inquietante misterio que mantiene en vilo a familiares, amigos y a las autoridades. La alarma se activó cuando personal del Camping Hudson advirtió que la lancha no había regresado. A partir de ese momento se puso en marcha una búsqueda que no se detuvo desde entonces y que este martes se intensificó con la incorporación de nuevos recursos.

Prefectura Naval Argentina desplegó un semirrígido, los guardacostas GC-73 Cabo Corrientes y GC-75 Bahía Blanca, además del avión PA-62 y medios terrestres para rastrillar la extensa zona comprendida entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata. En las últimas horas, el operativo sumó aún más unidades. Sobre las aguas del Río de la Plata trabajan también los guardacostas GC-79 "Río Deseado", GC-129 "Lago Colhue" y GC-140 "Lago Yehuin".

Mientras tanto, patrullas terrestres recorren la costa en busca de cualquier indicio. La incorporación del avión PA-62 busca ampliar la capacidad de búsqueda desde el aire. Según precisaron fuentes vinculadas al operativo, la aeronave realiza tareas de reconocimiento visual y patrullaje aéreo "con el objetivo de optimizar la cobertura de los cuadrantes y coordinar los esfuerzos con las unidades desplegadas en el agua". Lo que más preocupa a los investigadores es la ausencia absoluta de señales.

Buscan contrarreloj a cinco pescadores desaparecidos desde el domingo

La "Chamigo-Ho" contaba con todos los elementos de seguridad reglamentarios: chalecos salvavidas, sistema GPS, bengalas y radio VHF. Además, todos los tripulantes llevaban teléfonos celulares. A pesar de ello, durante la tarde-noche del domingo dejaron de emitir señal. "Hasta el momento se han realizado reiterados intentos de comunicación por radiofrecuencia y telefonía celular sin obtener resultados positivos", lamentaron fuentes del caso.

La falta de una llamada de emergencia o de un pedido de auxilio agrega aún más incertidumbre a la investigación. Entre los desaparecidos se encuentran Carlos y Claudio Kovach. Su hermano, Ricardo Kovach, fue quien formalizó la denuncia luego de ser alertado por un trabajador portuario. El hombre recordó con angustia cómo comenzaron las horas de desesperación. "A las 18 se contactó el muchacho que los embarcó con otro de mis hermanos y ahí iniciamos la búsqueda", relató.

Frente a la falta de noticias, decidió actuar de inmediato. "Hice la denuncia en la Comisaría de Barrio Marítimo y en paralelo en Prefectura", explicó. Sin embargo, uno de los datos más inquietantes es que nadie sabe qué ocurrió durante las últimas horas de navegación. "No hubo una última comunicación", señaló Ricardo. Según precisó, "la última señal del celular de mi hermano es de las 6.20" del domingo, pocas horas después de haber iniciado la travesía.

Buscan contrarreloj a cinco pescadores desaparecidos desde el domingo

La ausencia de información concreta obliga a los investigadores a trabajar sobre hipótesis. Una de ellas apunta a que las corrientes podrían haber desplazado la embarcación hacia el sector sur del río. "Por cuestiones de corriente, se imaginan que pudo haber ido hacia el sur, hacia La Plata, y no hacia el lado de Capital", explicó Ricardo, aunque aclaró que se trata de "una conjetura nomás".

Por esa razón, el operativo se extiende desde Dock Sud hasta La Plata y abarca múltiples cuadrantes de búsqueda. Según reconstruyeron los familiares, el plan de los pescadores era similar al de tantas otras jornadas realizadas anteriormente. Debían navegar entre cuatro y cinco kilómetros mar adentro, realizar la técnica de gareteo para pescar pejerreyes y emprender el regreso alrededor de las 17, antes de la caída del sol. Nada de eso ocurrió.

Más de 48 horas después de la desaparición, la angustia crece mientras los equipos de rescate continúan trabajando contra reloj en una carrera desesperada por encontrar alguna señal de la embarcación y de sus cinco ocupantes. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone, mientras familiares y amigos siguen aferrados a que la "Chamigo-Ho" aparezca y que sus tripulantes puedan ser hallados con vida.