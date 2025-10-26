Abusos sexuales, violencia de género, estafas y un hurto: estaban prófugos y cayeron mientras iban a votar

Las elecciones legislativas de 2025 dejaron imágenes que, por momentos, parecían escenas de una película policial y, en algunos casos, de alguna comedia estilo The Naked Gun. En distintas escuelas de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad, hombres prófugos de la Justicia fueron cayendo uno tras otro, sorprendidos por la policía justo al salir de emitir su voto. Pensaban que la multitud los protegería, que entre boletas y urnas podrían pasar inadvertidos. No sabían que los estaban esperando.

La Policía Bonaerense y la de la Ciudad detuvieron a personas buscadas por delitos aberrantes.

Uno de los primeros fue Martín Alejandro Heim, de 55 años, detenido en Trenque Lauquen por una causa de hurto. Los investigadores de la DDI local sabían que se presentaría en la Escuela N°3, sobre la calle Di Gerónimo. Lo esperaron en silencio, con discreción, y cuando cruzó la puerta tras votar, lo interceptaron en la esquina de Caseros y Ferrington. No hubo resistencia. Heim quedó a disposición del Juzgado de Ejecución Penal de Trenque Lauquen.

En La Matanza, los agentes también hicieron guardia, atentos a los movimientos en las escuelas de Virrey del Pino y La Tablada. En la Escuela Primaria N°209, sobre la calle Gamarra, detuvieron a un hombre de 35 años prófugo por abuso sexual gravemente ultrajante, buscado por la UFI N°1 de Violencia de Género. El sujeto había votado con total tranquilidad. Pero apenas cruzó el portón, fue rodeado por los efectivos y esposado.

Horas más tarde, otro operativo similar se desplegó en la Escuela N°43 de La Tablada, donde cayó otro prófugo por abuso sexual agravado. Ambos quedaron a disposición del Juzgado de Garantías N°6. En La Plata, los operativos se multiplicaron. En el Colegio Obispo Anunciado Serafín, de calle 67 entre 116 y 117, un hombre con orden de detención por violencia de género fue reducido por personal de la Comisaría 9ª. Apenas salió del aula, los oficiales lo esperaban.

La Policía Bonaerense y la de la Ciudad detuvieron a personas buscadas por delitos aberrantes.

A pocas cuadras de allí, en la Escuela Primaria N°121 y Secundaria N°55 de Villa Elvira, la policía detuvo a Osvaldo Adrián Mansilla, de 81 años, acusado de abuso sexual reiterado calificado. Lo esperaban desde temprano, tras confirmar que asistiría a votar. Su avanzada edad no lo eximió del operativo: fue esposado y trasladado bajo estricta custodia judicial. El tercer detenido en La Plata fue Leandro Xavier Ferrarazzo, de 36 años, capturado en la Escuela N°81, de calle 11 entre 490 y 491, con una orden de arresto por incendio intencional emitida el mes pasado. La jornada electoral terminó para él dentro de un patrullero.

La Policía Bonaerense y la de la Ciudad detuvieron a personas buscadas por delitos aberrantes.

La lista de detenciones siguió. En San Nicolás, la DDI local atrapó a Luis Alberto Fraga, de 37 años, prófugo por abuso sexual cometido en 2024. Lo habían seguido de cerca durante semanas. Su voto en la Escuela Secundaria N°10, sobre Avenida Central, fue el último acto en libertad antes de su captura. En Moreno, un hombre acusado de estafas bajo la modalidad del "cuento del tío" cayó al salir de la Escuela de Educación Especial N°501, tras ser reconocido por las autoridades de mesa.

La Policía Bonaerense y la de la Ciudad detuvieron a personas buscadas por delitos aberrantes.

Fue detenido y puesto a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20. La Policía de la Ciudad, por su parte, concretó dos detenciones más en territorio bonaerense: en Tristán Suárez arrestaron a un hombre de 60 años acusado de producción y comercialización de material de menores con fines sexuales, una causa que se seguía desde octubre. Los investigadores lo definen como un operativo ya clásico de los días de elecciones.