Acorralan a "Pequeño J" y a Ozorio: llegó el día más importante para encontrar justicia por Brenda, Morena y Lara

Este viernes 3 de octubre marca un hito crucial en la investigación del triple femicidio que conmocionó a Florencio Varela y al país entero. Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron brutalmente asesinadas, y hoy, las piezas clave de este lúgubre rompecabezas comienzan a encajar. Con el traslado de Matías Agustín Ozorio desde Perú y la apertura de los celulares secuestrados, la Justicia busca dar un paso firme hacia la verdad.

Ozorio, señalado como la mano derecha del líder narco Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", llegó este jueves 2 de octubre por la noche a Buenos Aires en un avión de la Fuerza Aérea Argentina. En el vuelo viajaron siete integrantes del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA), entre ellos el jefe de Interpol en Buenos Aires, Comisario Mayor Marcelo Chiappero, y el Comisario Mayor Flavio Andrés Marino de la Policía Bonaerense.

El triple femicidio de La Matanza conmovió al país y abrió múltiples debates

Ozorio será indagado este viernes a las 10 horas por el fiscal Adrián Arribas, titular de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza. La audiencia se realizará en el Polo Judicial de San Justo, donde ya se implementó un fuerte operativo de seguridad que incluye cortes de tránsito en la zona. Ozorio enfrenta graves acusaciones como autor intelectual del triple femicidio y segundo al mando en la organización liderada por "Pequeño J".

Mientras tanto, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", sigue bajo custodia en Lima, Perú. Este viernes tendrá una audiencia de identificación antes de ser trasladado a un penal peruano; por su nacionalidad, su extradición a Argentina podría demorar hasta dos meses y al momento está señalado como el presunto autor intelectual de los crímenes y líder de una organización narco que operaba entre ambos países.

Imágenes de la detención de Pequeño J

Otro punto crucial en esta jornada será la apertura de los teléfonos secuestrados a los nueve detenidos vinculados al caso. Según confirmaron las autoridades, los dispositivos pueden ser desbloqueados sin inconvenientes, lo que permitirá acceder a información vital sobre las operaciones internas de la organización criminal y las implicaciones de cada uno de los involucrados.

La revisión de los celulares podría arrojar pistas sobre cómo se gestaron los asesinatos y ayudar a identificar a dos personas que aún permanecen prófugas.

Además de Ozorio y "Pequeño J", hay otros siete detenidos cuyos roles en el caso han sido detallados por los investigadores:

Magalí Celeste González Guerrero. Dueña de la casa donde ocurrieron los asesinatos y fueron hallados los cuerpos enterrados. Está imputada por homicidio calificado. Miguel Villanueva Silva. Pareja de González Guerrero y co-propietario del inmueble. También enfrenta cargos por homicidio calificado. Daniela Ibarra. Fue encontrada lavando manchas de sangre en la vivienda donde se perpetraron los crímenes. Su participación directa en la limpieza evidencia su implicación en el encubrimiento. Maximiliano Parra. Otro implicado en la limpieza del lugar del crimen. Al igual que Ibarra, está acusado de colaborar para ocultar pruebas. Lázaro Víctor Sotacuro. Sospechado de haber conducido el auto Volkswagen Fox que sirvió como vehículo de apoyo en el traslado de las víctimas hacia Florencio Varela. Fue detenido en Bolivia tras cruzar ilegalmente la frontera. Ariel Giménez. Acusado de cavar el pozo donde fueron enterradas las tres chicas y sepultarlas posteriormente. Fue arrestado durante allanamientos en Florencio Varela. Florencia Ibáñez. Sobrina de Sotacuro y pasajera del auto de apoyo esa noche fatídica. Fue detenida mientras salía de los estudios del canal A24 en Palermo.