Tragedia y milagro en Las Cañitas: nueve jóvenes fueron hospitalizados tras la caída un ascensor desde un séptimo piso

Nueve jóvenes se encuentran fuera de peligro, tras ser hospitalizados producto de haber caído siete pisos dentro de un ascensor en el barrio porteño de Las Cañitas. Las víctimas tienen entre 17 y 20 años y sufrieron distintos traumatismos, incluida la fractura de un fémur, y pasaron momentos de tensión a partir de haber quedado encerrados en la planta baja del edificio de Arévalo al 2700 durante el tiempo en que tardó en sacarlos el personal del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Luego de la denuncia efectuada a la 1:35, 11 ambulancias se acercaron a trabajar a la zona, además de una unidad del triage, que se encargaron de liberar a los seis varones y las tres mujeres víctimas de esta tragedia con suerte, en el sentido de que no hubo que lamentar ninguna fatalidad.

Así quedó el ascensor que se desplomó siete pisos con nueve jóvenes dentro.

La más impactante de las heridas fue una fractura de fémur que presentó una de las chicas que estaba allí. A los damnificados se los trasladó a los hospitales Pirovano, Fernández y Rivadavia, de acuerdo a la gravedad de cada uno y a las camas disponibles en cada lugar, además de la cobertura médica disponible. Personal de Bomberos también se desempeñó en las tareas de rescate y fueron vitales para poder desarmar la estructura a la cual ya era imposible acceder sin meter alguna cuña que pudiera abrir espacios para acceder a las víctimas, quienes estaban con dolor y padecientes, pero conscientes.

Los bomberos trabajaron en liberar del ascensor colapsado a los nueve jóvenes atrapados.

Un efectivo de la comisaría 14 B quedó de consigna en el edificio, en el marco de la investigación que dispuso la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del fiscal Federico Brondini, quien está detrás de determinar cuáles fueron las razones del accidente, en el sentido de precisar si hubo desperfectos técnicos o simplemente fue un error humano de sobrecargar el ascensor.