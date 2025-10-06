Alberto Fernández logra apartar al juez Julián Ercolini en causa por violencia de género

En un giro inesperado que podría tener implicancias cruciales en el caso por violencia de género que enfrenta el ex presidente Alberto Fernández, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal decidió este lunes apartar al juez federal Julián Ercolini del expediente; la decisión se fundamentó en la relación de amistad y posterior enemistad entre el ex mandatario y el magistrado.

El fallo, firmado por los jueces Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro W. Slokar, sostiene que "determinados pormenores vinculados con la relación de amistad y posterior enemistad con el juez Ercolini" brindaron " sustento suficiente al planteo defensista en resguardo de la garantía de imparcialidad ". Con esta resolución, se busca "alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes", según argumentaron los magistrados.

Alberto Fernández

Desde los inicios de la investigación, la defensa de Fernández intentó apartar a Ercolini bajo la premisa de que no era un juez imparcial para llevar adelante el caso. Según los argumentos presentados por Fernández y su abogada, Silvina Carreira, existía una relación previa de amistad entre ambos que derivó en una enemistad manifiesta. En particular, señalaron como antecedente clave la denuncia que Fernández, entonces presidente, interpuso contra Ercolini por su participación en el polémico viaje a Lago Escondido junto a otros funcionarios judiciales.

A pesar de estos planteos, el juez Ercolini había rechazado excusarse en diciembre de 2024, argumentando que "no existían hechos concretos y objetivables para dudar de su imparcialidad". La Sala II de la Cámara Federal porteña respaldó esta postura en más de una ocasión, desestimando las recusaciones presentadas por la defensa del ex mandatario; sin embargo, nuevos elementos aportados por Fernández durante una audiencia reciente lograron revertir esta situación.

Juez Julián Ercolini

La decisión de apartar a Ercolini llega en un momento clave del caso, que está a punto de ser elevado a juicio. Aunque la Cámara de Casación aclaró que el apartamiento del juez no afecta "la validez de los actos ya cumplidos", la defensa del ex presidente podría utilizar este cambio para solicitar la nulidad completa del proceso .

Con el apartamiento de Ercolini, la Cámara Federal porteña deberá sortear un nuevo juez para que asuma el expediente. Este magistrado tendrá como principal tarea evaluar si eleva o no el caso a juicio oral, un trámite que podría definirse en las próximas semanas.

Fabiola Yáñez y Alberto Fernández

El fiscal federal Ramiro González, quien dio por concluida la etapa investigativa, imputó a Fernández por los delitos de amenazas coactivas, lesiones leves y graves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género. Según el dictamen fiscal, el ex presidente habría ejercido "violencia psicológica sistemática" contra su entonces pareja Yáñez, incluyendo conductas como acoso, hostigamiento, insultos y control excesivo. Además, se documentaron episodios de violencia física ocurridos en junio y agosto de 2021.

Entre los hechos más graves señalados en la investigación se encuentran un golpe en el ojo derecho que habría ocurrido el 21 de junio de 2021 y una patada en el vientre registrada días antes del 12 de agosto del mismo año. También se acusa a Alberto Fernández de presionar a Fabiola Yáñez para que no realizara la denuncia, ofreciéndole garantías económicas para su hijo a cambio de su silencio.