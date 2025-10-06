Triple femicidio en Florencio Varela: la pista clave que complica a Pequeño J y los avances en la causa

El caso del triple femicidio ocurrido en Florencio Varela sigue conmocionando a la sociedad argentina. A dos semanas del brutal asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), nuevos detalles salen a la luz, incluyendo una foto que vincula al principal sospechoso, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", con una de las víctimas.

La imagen, tomada 13 días antes del crimen, muestra a Lara junto a Pequeño J y otra persona cuya identidad todavía no fue revelada. Según declaraciones de una amiga de Lara, el encuentro tuvo lugar en el barrio de Flores, donde la adolescente ejercía la prostitución.

Triple femicidio en La Matanza

En ese contexto, Lara habría recibido una propuesta sexual por parte de dos hombres de nacionalidad boliviana, quienes le ofrecieron pasar tres días en un domicilio desconocido. Aunque inicialmente se negó, los tres compartieron una cena en un local de comidas rápidas esa misma noche.

Estela, la madre de Lara, rompió el silencio y expresó su dolor por la pérdida de su hija. En declaraciones a El Nacional La Matanza, dijo muy angustiada: "Yo pensaba de todo, me pasaban miles de cosas por la cabeza, pero tenía la esperanza de que pudiera volver. Cuando nos enteramos, se nos cayó el mundo encima". La mujer también reflexionó sobre las circunstancias que rodearon el crimen y aseguró sentirse responsable: "Lara falleció, me la mataron. Las tres son víctimas. No vale decir quién llevó a quién. Yo me siento culpable".

Estela cuestionó las versiones que sugieren que el móvil del crimen fue el robo de estupefacientes a la banda narcocriminal de Pequeño J: " Si hubieran hecho lo que dicen, no habrían necesitado irse a trabajar las tres ", dijo haciendo referencia a que no tiene sentido que las chicas hayan robado drogas y luego aceptaran trabajar por una suma tan baja como 300 dólares.

La que también habló fue Agostina, hermana de Lara, que brindó detalles sobre las horas previas al asesinato. Recordó que la adolescente le pidió un auto por aplicación y luego canceló el pedido: "Yo pensaba que estaba con las chicas, pero no me imaginaba que iban a desaparecer ni que las tres estaban desaparecidas", relató. La familia realizó la denuncia el sábado por la noche, cuando ya era demasiado tarde: según las autopsias, las tres jóvenes habían sido torturadas y asesinadas horas antes.

Mientras tanto, Tony Janzen Valverde Victoriano, señalado como el autor intelectual del triple femicidio, permanece detenido en una cárcel de Perú mientras se tramita su extradición. Según informó el periodista Diego Gabriele en C5N, este proceso podría resolverse en menos tiempo del previsto inicialmente. " El trámite está muy acelerado ; podría tardar hasta 15 días porque la Justicia peruana quiere que se resuelva lo más rápido posible", explicó Gabriele.

Arribas dejó en claro que no cree en la inocencia de "Pequeño J" y destacó la violencia extrema con la que se perpetraron los crímenes: " Nunca vi un caso con este tipo de agresividad y violencia ", admitió en diálogo con TN.

Avances en la investigación

El fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Arribas, aseguró que esta semana será clave para esclarecer el caso. Con nueve personas detenidas hasta el momento, se espera que se emitan nuevas órdenes de captura contra otros sospechosos vinculados al crimen: "Estamos cerca del fin", afirmó Arribas, quien también confirmó que se levantó el secreto de sumario y agregó: " La idea es ponerle el broche esta semana ".

Entre los avances más recientes se encuentra el secuestro de cuatro vehículos presuntamente utilizados en los hechos: una camioneta Chevrolet Tracker blanca, un VW Fox perteneciente a Víctor Sotacuro y otros dos autos incautados en un garaje cercano al barrio 1-11-14. Estos vehículos fueron sometidos a peritajes exhaustivos para recolectar pruebas que permitan avanzar en la causa.

Tony Janzen Valverde Victoriano, Pequeño J, al momento de su detención

El fiscal Carlos Arribas también señaló que el móvil del triple femicidio de Florencio Varela es una de las hipótesis principales, aunque aún no está confirmada. Por ahora, el caso permanece bajo la jurisdicción de la Justicia ordinaria y no será transferido al fuero federal.