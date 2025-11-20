Una escena desordenada, sin puertas forzadas y un solo objeto robado: nueva autopsia para esclarecer el crimen de la psiquiatra

La investigación por el asesinato de Virginia Franco, reconocida psiquiatra de 68 años encontrada sin vida en su casa de City Bell, sumó en las últimas horas nuevos giros. El fiscal Álvaro Garganta, titular de la UFI Nº 11 de La Plata, ordenó una nueva autopsia con estudios complementarios para precisar la data, el mecanismo y las circunstancias del crimen, ocurrido entre la tarde y la noche del viernes. Por ahora no hay detenidos, pero la escena del crimen y los últimos indicios generan más interrogantes que certezas. Según trascendió, la nueva revisión del cuerpo -que se realizará este jueves- tiene como objetivo detectar elementos que "hayan podido pasar" en la primera necropsia, además de establecer con mayor precisión "la data de muerte, el mecanismo y las circunstancias" del ataque.

La reconocida psiquiatra Virginia Franco fue encontrada ensangrentada y con múltiples heridas cortantes

Los primeros estudios revelaron un asesinato de extrema violencia: Franco fue degollada, presentaba "lesiones contusas en el rostro" y heridas de defensa en los brazos que demostraron que luchó por su vida. La causa de muerte fue una hemorragia masiva producto de un shock hipovolémico. Los investigadores describieron el ataque como "sostenido y dinámico". Las imágenes que trascendieron del interior de la vivienda muestran desorden y manchas de sangre.

Pero la puerta no estaba forzada y no faltaban objetos de valor: lo único sustraído fue el celular de la víctima. Ese detalle desconcierta a los investigadores. Aunque la causa está caratulada como homicidio en ocasión de robo, el propio fiscal dejó abierta la posibilidad de un móvil personal o económico si surgen elementos que lo acrediten. La víctima vivía sola, estaba jubilada, no tenía hijos y residía en una casa ubicada en Cantilo entre 15A y 17.

El cuerpo fue hallado por Pablo Adrián Bozza, amigo cercano que además manejaba sus cuentas bancarias y plazos fijos. Aunque su vínculo llamó la atención de allegados, la fiscalía afirmó que no se lo vincula al crimen "al menos por el momento". El Gabinete de Homicidios releva cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir los últimos movimientos de Franco y detectar sospechosos en el rango horario clave: entre las 19 y la medianoche del viernes.

En paralelo, los testimonios de vecinos empezaron a aportar nuevos elementos. Uno de ellos declaró haber visto el jueves por la tarde a varias personas dentro de la casa realizando supuestas tareas de jardinería, aunque sin ropa adecuada ni herramientas profesionales. Según este testigo, entre ellos habría un joven de la zona con "antecedentes de mala conducta". Esa información ya fue incorporada al expediente.

La reconocida psiquiatra Virginia Franco fue encontrada ensangrentada y con múltiples heridas cortantes

Pese al despliegue policial y la ampliación de pericias, no hay sospechosos firmes. La casa sigue bajo custodia policial y se buscan ADN, huellas, fibras y cualquier rastro biológico que permita identificar al agresor. No se descarta relevar nuevamente la propiedad para reconstruir la escena del crimen.