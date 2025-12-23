Angie Balbiani contó que su hijo iba a lo de Marcelo Porcel y reveló la charla que tuvo con él: "Por favor, si pasó algo decime"

La panelista Angie Balbiani contó que su hijo va al colegio Palermo Chico de donde surgieron los 10 damnificados que acusaron de abuso sexual de menores al empresario Marcelo Porcel, señalado por la Justicia por los juegos sexuales y masajes que le hacía a los compañeros de sus hijos, a quienes además les ofrecía alcohol y les daba dinero para que hagan apuestas online. "No está en el expediente por pura casualidad", reveló la mujer sobre su descendiente.

"Yo he ido a buscar a mi hijo a su casa. Me he sentado a hablar con él", reconoció Balbiani al aire del programa Puro Show de El Trece. "Yo me senté a hablar con mi hijo para decirle: 'Por favor, si pasó algo decime'", asumió la panelista, completamente shockeada por la realidad que sucedía en el hogar donde tantas noches su hijo se había quedado a dormir.

En ese sentido, Balbiani destacó que el caso la "interpela personalmente" y sumó que conoce "los nombres, los apellidos y el modus operandi que este hombre utilizaba" porque "son los compañeros" de colegio de su hijo. Además, remarcó a Porcel como "el típico padre pata, el que te buscaba, te traía, te llevaba". "Era un lugar donde, si ibas, por lo general, te quedabas a dormir", explicó la panelista, quien además confesó que sigue la causa y que sabe que "podrían sumarse más testimonios de menores de otras edades". Al mismo tiempo contó que en el entorno "nunca pensaron que un padre que era tan cómplice iba a ser esto".

El empresario Marcelo Porcel.

"Cuando un padre de familia invita a tu hijo a su casa, uno asume que lo va a cuidar. Es una relación absolutamente asimétrica", reflexionó Balbiani en la televisión. "Yo agradezco que no me haya pasado a mí, porque no sé si tendría la templanza que tienen los padres ahora", añadió en otro momento. La panelista reveló que los testimonios de los jóvenes que ya declararon en Cámara Gesell son muy fuertes. "Les ponía un vaso de alcohol a menores y les ofrecía plata para que se lo tomaran", describió, mientras que indicó que lo hacía con chicos que "quizás nunca habían tomado en su vida".

El Colegio Palermo Chico al cual iban los menores abusados por el empresario Marcelo Porcel.

Lo que encontraron en los celulares de Porcel

Los dos dispositivos móviles XIAOMI M2007J3SY y 2208121206 que hallaron entre las pertenencias del empresario tenían mucha información incriminante para él. De acuerdo a lo expuesto a Infobae por fuentes cercanas al expediente, hay imágenes de un adolescente "desnudo de frente y de cuerpo entero bajo la ducha", lo que "aparenta ser una captura de pantalla" de una cámara oculta.

En otro archivo se ve a un menor "poniéndose un calzoncillo al lado de una cama, totalmente desnudo". "De las cinco imágenes hay dos capturas de video de un mismo menor desnudo, de frente, en el interior de una bañera de doble puerta de vidrio traslúcido", agregaron. De acuerdo a lo que se sabe de la investigación las fotos fueron reconocidas por víctimas y padres de uno de los siete querellantes actuales de la causa.

Marcelo Porcel y su familia.

Según relataron, Porcel "identificó con exactitud que el lugar era el baño que usaban los menores cuando iban a quedarse a dormir en el departamento de la familia" y que muchas de las imágenes provienen de esa casa de la calle Godoy Cruz, de la cual el acusado se mudó cuando explotó el caso en su contra. En el otro móvil hallaron "tres imágenes de personas presuntamente menores de posible interés para la causa".