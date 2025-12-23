Tragedia en California: así fue el accidente que terminó con la vida de Vince Zampella, el creador de Call of Duty

La tarde del domingo se volvió irreparable en una autopista del valle de San Gabriel. El mundo del gaming perdió a uno de sus referentes cuando Vince Zampella, creador de la franquicia Call of Duty, murió a los 55 años tras protagonizar un brutal accidente automovilístico a bordo de su Ferrari en el estado de California. Según confirmaron fuentes oficiales de Electronic Arts (EA), el siniestro ocurrió el domingo 21 de diciembre e involucró únicamente al vehículo del magnate de los videojuegos.

El navegador no soporta este contenido.

De acuerdo con TMZ, el auto circulaba a alta velocidad, se salió de la calzada y chocó contra una barrera de hormigón. El impacto fue tan violento que el vehículo se incendió casi de inmediato. El conductor quedó atrapado y murió en el acto. En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales el video del choque. Las imágenes son estremecedoras: el Ferrari emerge de un túnel a gran velocidad, recorre apenas unos metros y pierde el control en la primera curva. El golpe contra la barrera es seco, definitivo. A pocos metros, al menos cinco personas quedan paralizadas por el espanto. Uno de ellos se toma la cabeza, incrédulo, ante la violencia del impacto.

El navegador no soporta este contenido.

El silencio dura apenas un instante. Luego llegan los gritos y las corridas. "Vamos a jalarlo, vamos a jalarlo", se escucha decir a uno de los testigos, mientras el fuego avanza y el humo espeso envuelve la escena. "Rápido, rápido, rápido", dice otra voz. Los presentes rodean el vehículo en llamas y, en un acto desesperado, logran sacar a Zampella entre los restos retorcidos del auto y arrastrarlo lejos. El rescate, captado en los últimos segundos del video, es un gesto de arrojo frente a lo imposible.

La confirmación oficial llegó poco después. Según informó la Patrulla de Carreteras de California y reportó NBC News, el Ferrari se salió de la vía, chocó contra una barrera de concreto y quedó destrozado. Las causas del siniestro permanecen bajo investigación. Medios estadounidenses identificaron de inmediato a la víctima como Vince Zampella, una de las figuras más influyentes de la industria global del videojuego.

EA difundió un comunicado que condensó el dolor de toda la comunidad: "Esta es una pérdida inimaginable y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron marcados por su obra". Y agregó: "Amigo, colega, líder y creador visionario, su trabajo ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores en todo el mundo. Su legado seguirá vivo durante generaciones".

Vince Zampella

Zampella fue el arquitecto de una revolución. Cofundador y director de estudio de Infinity Ward, lideró la creación de los primeros Call of Duty a partir de 2003 y dejó una huella indeleble con títulos como Modern Warfare. Tras su salida de Activision, fundó Respawn Entertainment y, bajo el paraguas de EA, impulsó éxitos como Titanfall, Apex Legends y la saga Star Wars Jedi. Su trayectoria redefinió el shooter moderno y marcó a generaciones enteras de jugadores.

Las despedidas no tardaron en multiplicarse. Las cuentas oficiales de Battlefield, Respawn y Apex Legends publicaron mensajes de homenaje. Infinity Ward destacó que su legado de crear "entretenimiento icónico y duradero" es inconmensurable. Treyarch, otro de los estudios clave de la saga, expresó: "Estamos profundamente entristecidos por el trágico fallecimiento de Vince Zampella. Su legado como uno de los fundadores de Call of Duty y una leyenda de nuestra industria jamás será olvidado".