Angustia, misterio y un pago de 300 dólares: desesperada búsqueda de tres chicas tras ir al encuentro de un cliente

La investigación por la desaparición de Morena Verri y Brenda del Castillo de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez de 15, quienes desde el viernes por la noches se desconoce su paradero, tiene una nueva línea de investigación tras comprobar con los familiares que las dos chicas más grandes son trabajadoras sexuales y que habrían ido con un cliente que ofreció 300 dólares por estar con ellas.

Las jóvenes fueron vistas por última vez en la rotonda de La Tablada, exactamente en la YPF de Camino de Cintura y Av. Crovara. Como los celulares de las tres se encuentran apagados, las familias de las desaparecidas cortaron la intersección para hacerse escuchar y difundir la situación que sufrieron durante los últimos días.

La YPF de Camino de Cintura y Avenida Crovara, donde vieron por última vez a las tres jóvenes desaparecidas de La Matanza.

La causa es por averiguación de paradero y está a cargo del fiscal Gastón Duplaá de la Unidad Fiscal de Investigación Descentralizada Nº 2 de Laferrere. De acuerdo a los explicitado por las familias, Verri y Del Castillo son trabajadoras sexuales en la zona de Flores y la salida del viernes, a la que se sumó la menor amiga de ambas, fue para ir a lo de un cliente que habría abonado 300 dólares para estar con ellas.

Esta es la pista que analizan la Policía y la Justicia en este momento, luego de horas de no tener precisión alguna de lo que pudo haber pasado con las tres mujeres desaparecidas. "Las estamos buscando por todos lados, pero al momento no hay nada concreto", fue la confesión de una fuente cercana a la investigación a Primer Plano Online, previo a que se conociera esta información.

El Municipio de La Matanza emitió una flyer para colaborar en la búsqueda de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez.

"Ellas se iban a encontrar con una persona que las pasaba a buscar por la rotonda. Salieron del domicilio de Morena, se fueron a encontrar y después no sabemos más nada. El viernes se iban a juntar e iban a salir. Hay versiones que están en una Quinta en Canning, en la villa Las Antenas, en Lomas del Mirador", especuló Paula, la mamá de Brenda, en declaraciones a un móvil de Crónica, que se acercó a la protesta. "Somos de González Catán y cuando sale, porque sus amistades las tiene en Tablada, a veces se queda a dormir en lo de la abuela. Y esta vez no volvió", lamentó por su parte Estela, la madre de Lara, la única menor de edad del grupo.

La rotonda de Tablada.

"Ninguna de las tres hacen esto, no sé que pensar. Pueden llegar a contestar tarde, pero a mí me tiene que contestar: aunque tiene 20 años, siempre me contesta. Jamás apaga el celular. Salieron de casa, no iban a un boliche, solo a un bar con una persona, no sé más nada", lamentó Sabrina, la mamá de Morena.