Comenzó el juicio por la desaparición de Loan: así fue la llegada de los 17 imputados al tribunal

A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, este martes comenzó el juicio oral que buscará determinar la responsabilidad de los acusados y esclarecer qué ocurrió con el niño de cinco años, visto por última vez el 13 de junio de 2024 durante un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal.

El proceso judicial cuenta con 17 imputados y un total de 186 testigos citados. La primera audiencia, prevista para las 9, comenzó finalmente alrededor de las 10 y estuvo destinada a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, es decir, las acusaciones formuladas por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la querella. Se trata de una instancia formal en la que se exponen los hechos investigados y las responsabilidades que se le atribuyen a cada uno de los acusados.

Comenzó el juicio por la desaparición de Loan Danilo

Según el cronograma previsto, este miércoles será el turno de las declaraciones indagatorias , donde los imputados podrán brindar su versión de los hechos o hacer uso de su derecho a guardar silencio. A partir del jueves comenzará la etapa testimonial, con las primeras declaraciones de los testigos convocados. Las tres primeras jornadas del debate se desarrollarán en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional y las audiencias se extenderán desde las 9 hasta la tarde.

En paralelo, se espera que durante los primeros días del juicio declaren los padres de Loan, María Noguera y José Peña, junto con otros familiares directos. "Estamos sufriendo diariamente. Es pésimo que te falte un familiar dentro de la casa", expresó Mariano Peña, uno de los hermanos del niño, en diálogo con la prensa.

Los papás de Loan Danilo

Antes del inicio del debate, el equipo fiscal, integrado por los fiscales generales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel junto a integrantes de la Unidad Fiscal de Corrientes, presentó un recurso de casación luego de que el tribunal rechazara su pedido para incorporar fiscales auxiliares durante el juicio. En el planteo, sostuvieron que esa decisión limita su capacidad operativa frente a un proceso de gran complejidad, con numerosos imputados y defensas actuando de manera simultánea.

Así llegaron los imputados al juicio

Pasadas las 10, los imputados comenzaron a ingresar al tribunal bajo un fuerte operativo de seguridad, con chalecos antibalas y custodia especial. Entre los primeros en arribar estuvieron la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y el exmarino Carlos Guido Pérez, quienes se saludaron con un beso y se sentaron juntos durante la audiencia.

Laudelina Peña, una de las acusadas, en el banquillo

Minutos más tarde ingresó Laudelina Peña, tía de Loan, quien ocupó un lugar junto a Caillava. También estuvieron presentes Bernardino Antonio Benítez, tío político del niño; Daniel "Fierrito" Ramírez; su esposa, Mónica del Carmen Millapi, quien participa del juicio por videoconferencia; y el ex comisario Walter Adrián Maciel.

Los principales acusados

Siete de los imputados están acusados de ser los presuntos responsables de la sustracción y el ocultamiento de Loan. Entre ellos figuran Bernardino Antonio Benítez, tío político del menor; Laudelina Peña, su tía; la exfuncionaria María Victoria Caillava; el ex marino Carlos Guido Pérez; Daniel "Fierrito" Ramírez; Mónica del Carmen Millapi; y el excomisario Walter Adrián Maciel.

La hipótesis de la acusación sostiene que Loan Peña fue retirado del lugar en la camioneta de Caillava y Pérez luego del almuerzo familiar. En tanto, a Maciel se le atribuye haber desviado la investigación mediante el presunto armado de pruebas falsas, entre ellas la aparición de uno de los botines del niño, con el objetivo de entorpecer la búsqueda.