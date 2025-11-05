"Antes había sanciones y ahora los chicos pueden hacer lo que quieran": una pelea entre alumnos terminó con una preceptora herida

La violencia volvió a irrumpir en una escuela pública y esta vez fue en pleno centro de La Plata. El Colegio Normal 2 se convirtió en escenario de una batalla campal entre alumnos y un joven ajeno a la institución, que terminó con una preceptora herida y un clima de miedo e indignación entre los docentes. El hecho, ocurrido el martes por la mañana, expuso crudamente la falta de control dentro del establecimiento y la desprotección del personal educativo. "Antes había amonestaciones y sanciones, pero ahora los chicos pueden hacer lo que quieren, pueden romper lo que sea y nosotros tenemos que quedarnos de brazos cruzados", denunció Mónica.

La preceptora del Normal 2, visiblemente afectada por lo ocurrido, intentó frenar la pelea y terminó con una herida en la frente, contó que el conflicto comenzó cuando un alumno rompió un palo de escoba y buscó a otro de sexto año. "Ahí se originó todo", relató. Entre los involucrados estaba un joven expulsado el año pasado por ausentismo y por "buscar conflictos". Según Mónica, el ex alumno logró ingresar "porque estaba el portero" y porque "la puerta siempre está abierta al principio de la mañana".

La preceptora advirtió el peligro en el grupo de comunicación del colegio, pero nadie actuó a tiempo. "Puse en el grupo 'está dando vueltas, hagan algo. ¿Están esperando una tragedia?'. Eso lo escribí a las ocho y cuarenta. Y después pasó", lamentó. El episodio quedó registrado en videos que circularon por redes sociales: se ve a varios jóvenes intercambiando golpes y patadas en el patio cerrado del colegio, mientras una preceptora intenta separarlos.

En medio del caos, la mujer es empujada y cae al suelo, golpeándose la cabeza y sufriendo un corte profundo en la frente. En otra imagen, se la observa recostada en el piso, con sangre en el rostro y rodeada de colegas y alumnos que tratan de asistirla. "Solamente dijeron que iba a haber una policía afuera y que después iba a haber charlas de convivencia. Me siento desamparada ante todo, nadie te ayuda", expresó Mónica con amargura al describir la respuesta institucional tras el hecho.

Según relató, los inspectores escolares ya habían intervenido meses atrás por conflictos similares, pero sin resultados concretos. La preceptora también denunció que la violencia se repite en otras escuelas: "Los alumnos se juntan diciendo 'bueno, vamos a pelear' y las familias no hablan del tema, ni siquiera cuando los docentes avisamos". Y confesó el miedo con el que cada mañana cruza las puertas del colegio: "No quiero entrar porque me da tanta tristeza lo que está pasando como institución. No es solamente esta escuela, es la mayoría. Me da bronca, porque uno quiere trabajar y así no se puede estar, con miedo constantemente".

El medio platense 0221 informó que, tras el episodio, la dirección del Normal 2 no notificó de inmediato a la Policía Bonaerense, lo que generó fuertes reclamos de los padres. Docentes exigieron que se activen los protocolos de seguridad y que se refuerce la presencia policial. Hasta el momento, no se presentó una denuncia formal.