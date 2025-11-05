Bronca por la declaración de Michael Carballo que chocó y mató a una familia: "Le toqué bocina, no pude esquivarlo"

El pasado viernes por la noche, la localidad de José C. Paz fue escenario de una tragedia que conmocionó a toda la comunidad. Una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por Michael Jean Carballo, de 23 años, embistió violentamente a un Renault 12 en el que viajaba una familia de cinco integrantes.

El saldo fue devastador: Enzo y Eliana Benítez murieron en el acto, dejando a sus tres hijos menores heridos, mientras que el conductor de la camioneta resultó ileso. Carballo, conocido entre sus allegados como "Micha", declaró ante la fiscal Ana de Leo lo que, a todas luces, parece un intento de deslindar responsabilidades.

Michael Jean Carballo mató a una familia en José C. Paz

Según su versión, circulaba por la Ruta 197 " con los semáforos en verde y a 60 kilómetros por hora ". Sin embargo, testimonios y pruebas iniciales contradicen este relato: el tacómetro de la Amarok quedó clavado en los 160 km/h, una velocidad que excede ampliamente los límites permitidos.

En su declaración, Carballo también aseguró que " el auto se me cruzó " y que "le toqué bocina pero no pude esquivarlo". Esta afirmación intenta responsabilizar al conductor del Renault 12, pero las imágenes recolectadas por cámaras de seguridad muestran el impacto brutal y el resultado catastrófico: el vehículo familiar quedó destrozado, y una de las víctimas salió despedida por la fuerza del choque.

Michael Carballo mató a una familia en José C. Paz

La investigación avanza con pericias mecánicas y toxicológicas que buscan esclarecer los hechos y, aunque el test de alcoholemia realizado en el lugar dio negativo, aún se esperan los análisis de sangre y orina para determinar si Carballo había consumido alcohol o estupefacientes. Mientras tanto, familiares de las víctimas exigen justicia y califican como un acto de "imprudencia criminal" la conducta del joven conductor.

El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de endurecer las penas para los llamados "asesinos al volante". Organizaciones civiles y vecinos de la zona reclaman que Carballo no sea excarcelado y que se agrave la imputación en su contra.

Así quedó el Renault 12 después de la embestida de Carballo

Actualmente está acusado de doble homicidio culposo agravado y lesiones , pero muchos consideran que este tipo de delitos merecen un tratamiento más severo para evitar que tragedias como esta se repitan.

En medio del dolor y la indignación, queda la imagen desgarradora de tres niños que perdieron a sus padres en un instante. Mientras tanto, el nombre de Michael Carballo sigue siendo sinónimo de irresponsabilidad y tragedia en José C. Paz.