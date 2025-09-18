Apareció muerto en una cancha de fútbol tras ser denunciado por abusar a su nieta: investigan a la familia

El cuerpo de un hombre de 60 años que había sido acusado de abuso sexual contra su propia nieta unos días antes apareció este miércoles en una cancha del barrio Victoria de la capital de Tucumán y la Justicia investiga a la familia por una posible venganza. Todavía desconocen las causas precisas de la muerte, pero determinaron que la víctima fue arrojada ahí y asesinada en otro lugar.

El hallazgo fue dramático porque lo hizo por accidente un grupo de niños que jugaba a la pelota en el potrero en el que descartaron al hombre de identidad reservada. Estaba bajo un árbol en la esquina de las calles Pellegrini y Lavaisse. El 911 llegó tras el llamado de uno de los adultos que estaba con los menores.

"Se llevaron el susto de sus vidas. En el barrio nadie escuchó ruidos ni discusiones previas", señaló la vecina María del Carmen de Figueroa ante el sitio local Contexto Tucumán, en relación a la reacción de los niños que encontraron que eso que habían visto como un bulto en realidad era un cuerpo humano en plena descomposición.

Con el avance de la investigación se llegó a la conclusión de que el hombre había sido denunciado dos días atrás por el presunto abuso sexual contra su nieta por uno de sus familiares en la Comisaría 9°. Ese detalle fue el que obligó al fiscal Carlos Sale, encargado de la causa por parte del Ministerio Público Fiscal, a poner en foco a la familia del acusado y víctima en simultáneo.

La cancha de fútbol y el árbol bajo el que encontraron al hombre de 60 años denunciado por el abuso sexual contra su nieta.

Lo cierto es que el misterio creció ya que no se registraron testimonios de peleas o problemas entre los familiares que se hayan registrado de forma pública, al igual que tampoco se detectó ningún patrón similar en el aserradero donde el fallecido trabajaba. En ese sentido Sale desplegó a la División Homicidios que conducen los comisarios Susana Monteros, Juana Estequiño, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, para que profundicen la investigación.

Por otro lado, el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) realizó las tareas periciales y determinó que la víctima había fallecido en otro lugar y descartada en esa esquina. Como razón fundamental esgrimieron la escasez de pruebas de un ataque violento en esa entrecalle, más allá de la herida sangrante en la cara que descartaron como causa de deceso.

Saber cómo murió y la razón es la principal traba que encontraron los peritos forenses hasta el momento. Si bien esperan algunos resultados de estudios que mandaron a hacer, al igual que el análisis con ciertos elementos de última tecnología, entienden que en las entrevistas a los familiares y la gente cercana al fallecido, encontrarán la verdad de lo que ocurrió.