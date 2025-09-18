Cuchillos, corridas, sangre y caos en Palermo: batalla campal a la salida de un boliche dejó dos heridos de arma blanca

Lo que debía ser una madrugada más de fiesta en Palermo terminó convertido en un campo de batalla. A las 5.30, a la salida del boliche Ink, sobre la avenida Niceto Vega al 5600, el barrio se vio sacudido por una pelea feroz que derivó en dos jóvenes apuñalados, sangre sobre la vereda y el arribo desesperado de ambulancias del SAME. Según las primeras versiones, todo se inició adentro del local, cuando un grupo intentó arrebatarle una cadenita a uno de los asistentes.

El intento de robo desató una feroz pelea que rápidamente se trasladó a la calle y que, en cuestión de segundos, escaló a un nivel de violencia insólita: diez personas se enfrentaron a golpes y cuchilladas en plena madrugada. "Fue una pelea entre 10 personas. Trasladamos dos pacientes, uno de 18 y otro de 26. Uno con herida de arma blanca en el rostro, que compensamos en el lugar antes de llevarlo al Fernández", relató con crudeza Alberto Crescenti, titular del SAME.

Y agregó: "El otro presentaba múltiples heridas de arma blanca y también fue derivado de urgencia al mismo hospital", El operativo policial desplegado en la zona terminó con cinco personas demoradas: cuatro hombres y una mujer, señalados por el propio denunciante y por el personal de seguridad del boliche como parte del grupo que intentó cometer el robo que detonó la tragedia. De esta manera, en cuestión de minutos, Palermo pasó del bullicio del entretenimiento al pánico colectivo.

En medio de una concurrida noche porteña, las sirenas, corridas y gritos completaron la escena que obligó a cerrar parte de la cuadra para el trabajo de la Comisaría Vecinal 14 B y el SAME. La violencia, una vez más, se impuso sobre el entretenimiento nocturno, dejando tras de sí un saldo de heridos, detenidos y la sensación de que el disfrute de los más jóvenes puede volverse, de repente, una pesadilla sangrienta. En el lugar trabajó personal de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, que solicitó la ayuda del SAME y demoró a los asistentes, cuatro hombres y una mujer, a una cuadra y media del boliche.