Moria Casán defendió a Callejón a medias y no descartó entrevistar a Diotto: "A mí no me condiciona"

Luego de los últimos cruces entre Moria Casán y la panelista de su programa María Fernanda Callejón, la conductora se puso firme en la defensa de su compañera, aunque dejó también fuertes críticas en relación a su personalidad. A su vez se refirió a la separación y la causa por violencia de género contra la ex pareja de ella Ricardo Diotto, y aseguró que no tendría problema en entrevistarlo, más allá del conflicto y las fuertes acusaciones.

"Yo tengo la mejor con Fernanda, pero a mí no me condiciona mi programa. De ninguna manera", deslizó "La One" sin vueltas con el asunto. "Yo soy una amiga de ella, pero no soy tan amiga. Soy una amiga de la vida, que nos encontrarmos ahora todos los días porque estamos haciendo esto. Es una persona en la que yo creo y la banco. Ahora, no me va a condicionar un programa o algo que yo tenga ganas de hacer. De ninguna manera", insistió al aire del streaming Bondi.

La discusión llegó luego de la pregunta acerca de si invitaría a Diotto a La Mañana con Moria por El Trece, más allá de la presencia de Callejón. "No sé si ella lo bancaría o si ese día vendría. Pero si hubiese una posibilidad de algún reencuentro y superar cosas, sería bárbaro", consideró, antes de confirmar que aun el tema estaba "muy duro de parte de Fernanda".

Por otro lado reconoció que Diotto le parece "un hombre que está pasándola mal", aunque señaló que ese sentimiento puede venir por "el encantamiento del psicópata, que lo ves como un principito que con esa cara no puede hacer nada y es de terror". En ese sentido confesó que en la entrevista que dio el martes a LAM de América TV le pareció "que estaba realmente apenado", tras ver a Callejón angustiada al aire de su programa.

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto cuando todavía eran pareja.

Al mismo tiempo se refirió a las discusiones que mantuvo con ella en los últimos dos programas, en las cuales le pidió ritmo a su panelista y motivó duros encuentros. "En realidad la mina tiene parla y sabe lo que quiere, pero está pasada de revoluciones con su problema emocional", explicó. "No puede salir y siente que todo es un ataque a su persona y le da mucha bola al afuera", añadió.

"Se siente querida en su trabajo, respetada. Nosotros la re bancamos. Yo la re banco a Callejón. Cuando yo le grito no es que me la quiera sacar de encima. Es mi manera de tratarla. Sabe que la reto tipo mamá", describió Casán. "Yo la elegí cuando era una jovencita para que vedette en el Tabarís. Era parte del coro y era una chiquita muy graciosa y desenfadada. Dije 'quiero a esa chiquita, la cordobesita'. Y de ahí hizo una carrera importante en cine, teatro", cerró.