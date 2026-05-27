Qué se sabe hasta ahora de la desaparición de Agostina Vega: su último mensaje y el sospechoso detenido

La desaparición de Agostina Vega mantiene en vilo a Córdoba y conmueve al país entero. Cada programa de televisión, noticiero e, incluso, algunos magazine se mantienen expectantes e informan el minuto a minuto de lo que ocurre en torno a este dramático caso. La adolescente de 14 años fue vista por última vez el sábado por la noche, cuando salió de la casa de su madre en el barrio General Mosconi y abordó un remís rumbo al barrio Cofico. Desde entonces, no hubo más rastros de ella.

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El caso dio un giro dramático en las últimas horas con la detención de Gabriel Barrelier, un hombre de 33 años conocido por la familia y señalado como la última persona que tuvo contacto con la menor antes de que desapareciera. La causa, que está a cargo del fiscal Raúl Garzón, permanece bajo secreto de sumario mientras continúan los allanamientos y las tareas de búsqueda. En total, ya se realizaron 19 procedimientos en distintos puntos de la provincia.

Según reconstruyeron los investigadores, Agostina salió cerca de las 22:30 del sábado y tomó un remís conducido por un chofer conocido de la zona. El viaje terminó en la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico, donde la esperaba un hombre que luego fue identificado como Barrelier. El remisero declaró que el sospechoso fue quien pagó el traslado y aseguró haber visto a la adolescente subir posteriormente a un Volkswagen Gol rojo.

Después de ese momento, el teléfono de Agostina dejó de responder mensajes y llamadas hasta quedar completamente apagado. La abogada del padre de la menor, Fernanda Alaniz, reveló detalles estremecedores sobre el vínculo entre el detenido y la familia. "Es amigo de la mamá. No está muy claro, porque (Agostina) lo menciona como un novio de la madre en un audio que se ha filtrado en las últimas horas", explicó.

La publicación del Ministro de Seguridad de Córdoba

La letrada sostuvo además que el acusado tenía "mucha información" sobre la adolescente debido a su cercanía con el entorno familiar y cuestionó que no pudiera brindar una explicación convincente sobre qué hacía con ella aquella noche. "Ahí es cuando se le pierde el rastro", afirmó. Uno de los elementos más inquietantes de la causa es un audio de WhatsApp que Agostina le envió a una amiga antes de desaparecer. En ese mensaje, la chica contaba que iba a buscar una "sorpresa" o un "regalo sorpresa" para su madre. Para la familia, eso refuerza la hipótesis de que la adolescente pudo haber sido engañada para concretar el encuentro.

El abogado de la madre, Gustavo Vaca, confirmó que Barrelier negó inicialmente haber visto a la menor. "En un primer llamado, Barrelier le dice que no vio a la menor", detalló. Pero esa versión comenzó a derrumbarse con la declaración del remisero. "El remisero declara y dice que lo vio a él y que fue quien abonó el viaje, ahí es cuando empieza la contradicción del acusado", explicó. Mientras la investigación avanza con hermetismo absoluto, la angustia crece entre los familiares de Agostina. El martes por la noche realizaron una manifestación con corte de calle en la intersección de avenida Alem y Rancagua para reclamar mayor rapidez en la búsqueda y exigir respuestas.

La abuela de la adolescente aseguró que la familia vive horas desesperantes y renovó el pedido de colaboración ciudadana para encontrarla. En las últimas horas se activó el Alerta Sofía, el sistema de emergencia utilizado para casos de desaparición de menores. "Las redes sociales de mi nieta están ern el teléfono de mi señora y no hubo ningún tipo de conexión. Sabemos que hay una persona detenida y no sabemos mayor información. No se ha hecho presente ningún funcionario público ni policial hasta el momento para decirnos nada. Ella se va el sábado a la noche y el Alerta Sofía se activó el martes por la noche", denunció Miguel, el abuelo de la víctima.

Búsqueda de Agostina Vega

Y agregó: "Creo que se activó porque hicimos un corte de calle pidiendo por el fiscal y el ministro de Seguridad. El detenido dice que cuando baja Agostiuna del remis, ella subió a un auto rojo. Pero al preguntarle qué auto era o la patentem responde que no sabe y que la dejó ir porque la madre sabía. Obviamente está mintiendo porque se contradice en muchas cosas. Al momento de desaparecer, Agostina vestía un jean negro, un buzo bordó y zapatillas blancas. Cualquier información sobre su paradero puede comunicarse al 134.