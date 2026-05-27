Alerta sanitaria y miedo en Argentina: la amenaza del ébola encendió protocolos de emergencia mientras crecen los casos de tuberculosis

La palabra "ébola" volvió a encender alarmas en Argentina. En medio de un escenario sanitario cada vez más sensible, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) confirmó que detectó embarcaciones provenientes de regiones africanas consideradas de riesgo por el avance del virus, mientras que en Santa Fe se activó un operativo de emergencia tras la aparición de un tripulante con síntomas compatibles con una enfermedad infecciosa.

La noticia generó preocupación porque llega en paralelo a otro fenómeno que inquieta a especialistas: el fuerte crecimiento de casos de tuberculosis en el país, especialmente entre jóvenes y adolescentes. La SIDE informó que identificó tres buques cargueros procedentes de la República Democrática del Congo, una de las zonas afectadas por el actual brote de ébola en África central. Las embarcaciones, que operaban bajo bandera de Grecia y Liberia, tenían como destino puertos argentinos.

Según explicó el secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra, el hallazgo se produjo "en el marco del trabajo coordinado con organismos que integran la Comunidad de Inteligencia Nacional y el Ministerio de Salud". "La identificación de estos movimientos, a partir de información recabada por la SIDE, permitió adoptar de manera oportuna las medidas preventivas necesarias para resguardar la salud de la población", sostuvo el funcionario.

Comunicado de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)

A partir de la detección, se activaron controles sanitarios especiales junto a Sanidad de Fronteras y la Prefectura Naval Argentina. Las autoridades realizaron inspecciones a bordo, exigieron declaraciones juradas sanitarias y limitaron el desembarco de las tripulaciones. Horas después, la tensión escaló cuando un buque que debía atracar en el puerto de San Lorenzo, en Santa Fe, reportó un posible caso sospechoso. El capitán alertó que uno de los tripulantes presentaba sarpullido y malestar general. Durante la madrugada, médicos e inspectores sanitarios subieron a la embarcación en medio de un fuerte operativo preventivo.

Finalmente, el informe preliminar descartó síntomas compatibles con ébola y apuntó a un cuadro presuntivo de herpes. Sin embargo, el tripulante quedó aislado preventivamente dentro del barco bajo supervisión de la Dirección de Sanidad de Fronteras. El contexto internacional alimenta la preocupación. La Organización Mundial de la Salud elevó a más de 900 los casos sospechosos de ébola en África y confirmó al menos 101 contagios en once zonas sanitarias de la República Democrática del Congo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que el brote avanza en un escenario marcado por conflictos armados, desplazamientos internos y sistemas sanitarios debilitados. La infectóloga María Foccoli explicó que el virus pertenece al grupo de las fiebres hemorrágicas y puede provocar cuadros devastadores. "El ébola es una enfermedad causada por un virus altamente contagioso que está dentro del grupo de las fiebres hemorrágicas", dijo.

La SIDE detectó barcos provenientes de zonas afectadas por ébola por el brote en África

Y alertó: "En casos graves, provoca hemorragias intensas y presenta una alta mortalidad, que puede superar el 50%". La especialista pidió evitar el pánico, aunque insistió en mantener una vigilancia sanitaria estricta ante cualquier sospecha. Pero mientras el temor por el ébola ocupa titulares, otra enfermedad avanza silenciosamente dentro del país. La tuberculosis volvió a encender luces rojas tras confirmarse un nuevo caso en la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº4 "Alfonsina Storni" de Mar del Plata. "Se ha diagnosticado un caso de tuberculosis en nuestra escuela", comunicaron las autoridades educativas a través de redes sociales.

El caso obligó a activar protocolos sanitarios y a convocar a equipos médicos municipales para informar a las familias y reforzar medidas preventivas. Aunque desde la institución intentaron llevar tranquilidad y señalaron que "los riesgos son mínimos", la preocupación crece porque no se trata de un hecho aislado. Apenas semanas atrás se había confirmado otro caso en un colegio privado de la ciudad. Los números muestran una tendencia inquietante. Durante 2025 ya se notificaron 16.445 casos de tuberculosis en Argentina, un 79,7% más que en 2020. El incremento afecta especialmente a jóvenes de entre 15 y 44 años, que concentran más del 60% de los diagnósticos.

La SIDE detectó barcos provenientes de zonas afectadas por ébola por el brote en África

Los expertos advierten quie esta escalada se debe sobre todo al deterioro de las políticas de control y a la ausencia de la coordinación nacional de lucha contra la enfermedad, disuelta en 2024. El avance de enfermedades infecciosas, las alertas en puertos, los controles de emergencia y el aumento de casos de tuberculosis dibujan un escenario que inquieta cada vez más a especialistas y autoridades sanitarias.