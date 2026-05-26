"Deseo con el alma que esta vez la condena sea ejemplar": el desgarrador testimonio de la hermana de Magalí Gómez

La familia de Magalí Gómez Acosta volvió a sentarse frente a frente con Daniel Portela, el hombre condenado por atropellar y matar a la joven tandilense durante la madrugada de Navidad de 2020. Esta vez fue en el marco de un nuevo juicio: el empresario está acusado de quebrantar la pena que le prohibía conducir vehículos. Después de años de dolor, frustraciones judiciales y una lucha constante para evitar que el caso quedara impune, Nayla Gómez -hermana de Magalí- asegura que por primera vez siente que podría haber una condena ejemplar. "Gracias a Dios salió todo bien el viernes en el juicio", contó.

Y sumó en diálogo con BigBang: "Se dicta la sentencia firme de cumplimiento efectivo el viernes 29". Según explicó, las pruebas fueron contundentes para demostrar que Portela había violado la prohibición de conducir que pesaba sobre él tras la condena por la muerte de Magalí. "Las pruebas fueron suficientes para declarar que estaba haciendo un quebrantamiento de pena", sostuvo.

El nuevo proceso judicial se originó el 23 de junio de 2025, cuando Nayla aseguró haber visto a Portela manejando nuevamente la misma Dodge RAM con la que atropelló a su hermana sobre la Ruta Nacional 226. "Bronca e impotencia. Se me cruzó por la cabeza cruzarme adelante de la camioneta. Pero eso no serviría de nada. Respiré profundo, lo seguí, lo grabé y lo denuncié", recordó.

Aquella decisión derivó en una nueva causa judicial que ahora podría cambiar radicalmente la situación procesal del empresario. El fiscal Gustavo Morey pidió una pena de tres años y dos meses de prisión efectiva por el quebrantamiento de pena, lo que además podría impactar sobre la condena anterior. "Sentí por primera vez que la Justicia podía llegar a dar una condena ejemplar en un homicidio culposo, luego de un quebrantamiento de pena", confesó Nayla.

Justicia por Magalí Gómez Acosta

El juicio removió recuerdos devastadores para toda la familia Gómez. Nayla debió volver a declarar frente al hombre al que responsabilizan por haber destruido sus vidas aquella madrugada del 25 de diciembre de 2020. "Ni bien me hicieron entrar a la sala de juicio fui expuesta adelante de todos como primera persona para declarar y contar todo lo que había visto", relató. Con la voz quebrada, recordó ese momento cargado de angustia: "Con un nudo en la garganta y con la medallita de Maga colgada en mi remera, lo hice porque solamente yo podía hacer algo en ese momento. Mi testimonio era esencial".

Durante la audiencia también estuvo presente su hija adolescente, quien era apenas una niña cuando murió Magalí. "Ver su carita, cómo lo miraba a él, con odio, con tantas preguntas para hacerle... La cara de mi viejo y mis hermanos, eso no me lo voy a olvidar jamás", dijo. Y agregó: "A todos se nos cayeron las lágrimas viviendo nuevamente todo eso". Magalí tenía 23 años y era madre de cuatro hijos. Iba como acompañante en una moto cuando fueron embestidos desde atrás por la camioneta conducida por Portela, que circulaba a más de 100 kilómetros por hora en una zona urbana donde la máxima permitida era de 40.

Pese a la gravedad del hecho, la primera condena fue de tres años de prisión condicional y cinco años de inhabilitación para conducir. Una resolución que la familia nunca aceptó. "No se le puede dar tres años a firmar y cinco de inhabilitación para conducir cuando mata a Maga a más de 100 kilómetros por hora", cuestionó Nayla. Durante años, la familia denunció privilegios, desprotección y una Justicia que -según sostienen- actuó con indulgencia hacia el empresario. Sin embargo, esta vez aseguran haber encontrado otra respuesta en los tribunales. "Esta vez la Justicia actuó a favor de nosotros y sin prejuicios", afirmó.

La Dodge Ram de Portela

También destacó especialmente el trabajo del fiscal Gustavo Morey. "Tengo que agradecer mucho al señor fiscal Gustavo Morey por cómo actuó y cómo nos defendió antes y durante el juicio", expresó. Uno de los momentos más duros de la audiencia ocurrió cuando Portela tuvo la posibilidad de hablar ante el tribunal. "No fue capaz de mirarnos y decirnos algo. Dijo que no tenía nada para decir con toda la soberbia del mundo", recordó Nayla.

El desgaste emocional acumulado durante estos años dejó marcas profundas en toda la familia. "Después del primer juicio me resigné a que la Justicia no existía y solamente pensé en dejarlo en manos de Dios", admitió. Pero la denuncia por quebrantamiento de pena reactivó la pelea judicial y también la esperanza de conseguir una condena que, al menos parcialmente, les permita encontrar algo de alivio. "Con los ojos llenos de lágrimas deseamos que, aunque sea algo, vaya detenido. No puede seguir su vida como si nada cuando nosotros hace casi seis años estamos destruidos", señaló.

Daniel Portela había sido condenado a tres años de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación para conducir

Para Nayla, el caso de su hermana también refleja un problema estructural en la legislación argentina sobre siniestros viales. "Cuántas Magalí mueren por día y las causas quedan como si nada porque todo termina siendo homicidio culposo", cuestionó. La sentencia se conocerá el próximo viernes 29. La expectativa de toda la familia está puesta en que, esta vez, el fallo marque un precedente. "Nunca creí en la Justicia. Esta es la primera vez que confío y pongo toda la ficha para que actúe correctamente", aseguró Nayla. Y cerró: "Hoy tenemos la oportunidad de una buena condena y poder decir: 'Bueno Maga, descansá en paz reina, hicimos realmente todo por vos'".