Scaloni habló de todo: Messi, las lesiones, la lista para el Mundial, su futuro y el peso emocional de dirigir a la Selección

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, abrió su corazón en una extensa entrevista radial y dejó definiciones futbolísticas, personales y emocionales sobre el presente del equipo nacional a pocos meses del Mundial. En diálogo con Marcelo Palacios y Gustavo Yarroch en Radio La Red, el DT campeón del mundo habló sobre las lesiones de Lionel Messi y Cristian Romero, el armado de la lista, su continuidad al frente del seleccionado y el impacto humano que le generó alcanzar la cima con Argentina.

Scaloni reconoció que atravesó un momento muy difícil luego de conquistar todo con la Selección y explicó por qué llegó a poner en duda su continuidad. "Yo estaba realmente sobrepasado. Y necesitaba parar, explicarle a la gente, ser sincero de lo que yo sentía en ese momento", confesó. Además, detalló que el desgaste excedía lo deportivo: "No venía atravesando buenos momentos, sobre todo a nivel personal, familiar y de muchas cosas".

En ese sentido, reveló que las muestras de cariño de los hinchas fueron decisivas para seguir. "Después de eso, las muestras fueron de cariño, fueron increíbles, y eso ayudó a que yo me pueda resetear", sostuvo. Incluso admitió haber hecho terapia durante un tiempo: "La cuestión es que estaba sobrepasado, tenía que bajar un cambio". El técnico también habló sobre la presión de dirigir al campeón del mundo y aseguró que Argentina siempre llega a los mundiales con la obligación de ser protagonista.

En ese sentido, afirmó: "La selección argentina siempre ha ido de protagonista. Esta camiseta amerita eso". Aunque reconoció que ahora los rivales juegan contra la Albiceleste con un plus especial: "Todos quieren lo que tenemos nosotros". Uno de los focos principales de la charla pasó por el estado físico de varias figuras. Sobre Lionel Messi, llevó tranquilidad luego de la preocupación que generó su lesión reciente. "Por lo que sabemos, lo de Leo no era tanto como se temía", explicó.

Scaloni habló de todo: Messi, las lesiones y su futuro

Y agregó: "Estamos esperando que se ponga bien, que se recupere". También se refirió a Cristian Romero, otra pieza clave del equipo: "Cuti nos deja tranquilos porque ya lleva un proceso. Está en la parte final y eso nos genera bastante tranquilidad". Según indicó, el defensor llegará "fresco" al Mundial, aunque sin demasiado ritmo de competencia. En cuanto al recambio generacional, Scaloni defendió la continuidad de la base campeona del mundo. "Están porque lo merecen, no porque sean campeones del mundo", aclaró. Y destacó que los históricos mantienen el nivel: "No nos han dado muestra de querer cambiarlos".

Además, elogió el presente de Leandro Paredes en Boca y aseguró que la continuidad en el fútbol argentino puede resultar incluso más valiosa que permanecer asentado en Europa. "Lo importante es que juegue todos los domingos. Eso es lo más importante", señaló. Consultado sobre la posibilidad de dirigir algún día al Real Madrid, minimizó los rumores que lo vinculan al club español. "Nadie me contactó", aseguró. Y remarcó que disfruta el estilo de vida que le permite la Selección: "Estar en una selección me permitió ver crecer a mis hijos. En un club no lo podía haber hecho".

Scaloni habló de todo: Messi, las lesiones y su futuro

Otro de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando habló sobre Ángel Di María. Scaloni contó que respetó completamente la decisión del rosarino de retirarse de la Selección después de ganar la Copa América. "Se fue siendo campeón y con el cariño de todo el mundo", expresó. Y agregó: "No hubiera sido correcto llamarlo meses después y decirle si tenía ganas de volver". Sobre el cierre, el entrenador dejó un mensaje especialmente dirigido a los hinchas argentinos, en particular a quienes encuentran en la Selección una alegría en medio de las dificultades cotidianas. "La gente que labura el día a día para poder llegar a fin de mes y que, a lo mejor, en el medio del camino se para para ver un partido de la selección... eso lo tenemos en cuenta", afirmó visiblemente emocionado.

Scaloni habló de todo: Messi, las lesiones y su futuro

Finalmente y antes de quebrarse en vivo para dejar una de las postales más humanas de un ciclo que ya quedó marcado en la historia del fútbol argentino, Scaloni sentenció: "Estos chicos no vienen a jugar por plata ni solo por ganar un título, vienen por representar a todos ellos".