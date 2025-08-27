Arrancó el juicio oral por corrupción de menores contra Marcelo Corazza, acusado de abuso y explotación sexual

Durante la mañana de este lunes comenzó el juicio oral contra el ex Gran Hermano, ganador de la primera edición argentina del reality, Marcelo Corazza, acusado de corrupción de menores junto a otros cuatro individuos con los que habría operado una red de trata destinada al abuso y la explotación sexual. El Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el caso en sus manos.

"No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. Yo no me defendí nunca hasta ahora", explicó el productor televisivo en Intrusos, durante la tarde este lunes. "Me voy a defender donde me tengo que defender, que es en la Justicia. Quiero que termine todo este mal momento ya. Yo soy inocente", cerró ante las cámaras de América TV.

Marcelo Corazza.

Junto a él también están en el estrado de los acusados Rolando Angelotti, señalado como el jefe de la banda, junto a Ignacio Mermet, Fernando Charpenet y Leandro Aguiar, quienes se enfrentan a los mismos cargos que Corazza. En la causa figura como reclutador de menores de edad.

Todos los acusados serán juzgados por el Tribunal que integran los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni, mientras que del lado de enfrente tendrán a los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano. Según la investigación que impulsó el juez Ariel Lijo, reclutaban adolescentes menores de edad varones con el supuesto fin de "forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución".

Marcelo Corazza el día de su detención.

Según los fiscales, dichas prácticas se llevaban a cabo en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Misiones al menos desde 1999 hasta marzo de 2023. Corazza estuvo detenido cuatro meses y luego fue excarcelado para esperar este proceso en libertad.

La causa comenzó el 24 de octubre de 2022 a partir de la denuncia de una víctima que aseguró haber sido víctima de esta red de abusos en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). La víctima, cuando sucedió todo en 2001, tenía 14 años y fue quien reconoció a Corazza una vez que este se hizo popular en el reality, por haber tenido un encuentro íntimo con él en su auto.