En un episodio que pone en tela de juicio la integridad del sistema judicial argentino, la jueza Julieta Makintach enfrentará juicio político tras la decisión del jurado de enjuiciamiento de admitir la acusación en su contra.

El caso, que se desprende del escándalo generado durante el debate oral por la muerte de Diego Armando Maradona, deja expuestas las irregularidades que provocaron indignación y desconcierto en la opinión pública.

Julieta Makintach

El documental grabado de manera ilegal y sin el consentimiento de las partes presentado durante el juicio, que llevó a que el proceso fuera declarado nulo, se convirtió en el eje central de las acusaciones contra la magistrada.

Según fuentes cercanas al caso, el jurado determinó que existen elementos suficientes para investigar posibles delitos cometidos por Makintach en el ejercicio de sus funciones . Esta decisión marca un hito en la búsqueda de transparencia y justicia en el proceso judicial que se lleva adelante por la muerte del Diez del fútbol mundial.

Los hinchas siguen pidiendo justicia por la muerte del Diego

La jueza, quien ahora no puede renunciar a su cargo debido al avance del procedimiento, intentó frenar el proceso a través de diversas apelaciones presentadas por su defensor, Darío Saldaño.

Entre los planteos realizados, se cuestionó la conformación del jurado, argumentando que no se cumplió con el mecanismo establecido por la ley 13.661, lo que habría dejado al grupo desintegrado tras la renuncia de la senadora Lorena Mandagaran. Además, se denunció una supuesta parcialidad manifiesta de Hilda Kogan, miembro del jurado.

Darío Saldaño, abogado defensor de Julieta Makintach

Sin embargo, estas interpelaciones no fueron más que intentos desesperados por evitar que se esclarezcan los hechos. Saldaño también anunció que solicitará la suspensión del proceso hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina se pronuncie sobre las irregularidades denunciadas. Sin embargo, la admisión de la acusación por parte del jurado marca un avance significativo en un caso que ha estado plagado de controversias.

El juicio político contra Julieta Makintach no solo busca esclarecer su rol en el escándalo del documental, sino también enviar un mensaje contundente sobre la necesidad de mantener altos estándares éticos y profesionales dentro del Poder Judicial. La muerte de Diego Armando Maradona, ícono mundial y popular del fútbol, merece una investigación seria y libre de irregularidades.