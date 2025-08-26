Brutal agresión en Mendoza: dos patovicas golpearon de forma salvaje a una adolescente de 16 años

Una nueva demostración de la brutalidad que viven los adolescentes en sus salidas nocturnas por parte de patovicas fuera de sus cabales se evidenció este fin de semana en la localidad mendocina de Luján de Cuyo, cuando dos patovicas golpearon con violencia a un menor de 16 años que había ido a una fiesta de 15 al salón de eventos Desert junto a otros tres amigos.

La Justicia tiene identificados a los dos agresores del menor Matías Brizuela a partir de los videos que se viralizaron en internet y su imputación por lesiones estaría al caer, de acuerdo a lo registrado por los medios de comunicación locales sobre lo sucedido durante la madrugada del domingo 24 de agosto en el lugar que se ubica sobre la ruta Panamericana.

Según relató el diario Los Andes, los cuatro amigos fueron al salón, pero sólo tres de ellos ingresaron porque el cuarto se descompuso. En la denunciada que la familia de Brizuela hizo ante el Ministerio Público Fiscal local declararon que sus amigos fueron a buscar caramelos para darle al joven algo para levantar el azúcar.

Luego de ese momento, cuando intentó ingresar al salón para recoger su campera, los dos patovicas lo atacaron con brutalidad, de acuerdo a lo que se pudo ver en los videos que se viralizaron. La madre de la víctima, Virginia Verdier, en sus redes sociales señaló que a su hijo lo asfixiaron hasta que se desmayó y perdió el conocimiento , y tras eso fue arrastrado por los dos agresores.

Los imputados estarían pronto a ser indagados.

Antes del ataque, los adolescentes esperaban un auto para volver a sus hogares. "Loco y violento lo ataca este hombre, por decirle de alguna manera, a un inocente joven de 16 años que le intentaba explicar que solo buscaba su campera", denunció Verdier.

Brizuela fue trasladado de emergencia a la Clínica de Cuyo a causa de lesiones en el rostro y el estómago, en tanto el domingo recibió el alta. El Cuerpo Médico Forense confirmó las heridas luego de analizar el cuerpo de Matías Brizuela.