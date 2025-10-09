Así fueron los allanamientos en la casa y despacho de José Luis Espert por presunto lavado de dinero

Este mediodía, agentes judiciales y de la Policía Federal llevaron a cabo allanamientos simultáneos en la residencia del diputado José Luis Espert, ubicada en Beccar, y en su despacho en el Congreso. La medida fue ordenada por el juez de San Isidro, Lino Mirabelli, en el marco de una investigación que busca esclarecer los vínculos entre el legislador y el empresario Federico "Fred" Machado, acusado de lavado de dinero y nexos con el narcotráfico.

El caso, que ya había generado revuelo tras conocerse una transferencia de 200 mil dólares que Espert inicialmente negó pero luego se vio obligado a admitir, tomó un giro aún más polémico con el hallazgo de un contrato millonario firmado entre ambos.

José Luis Espert a la espera del allanamiento

Este documento, encontrado en un operativo en la casa de Machado en Viedma, detalla un acuerdo por un millón de dólares que habría sido firmado semanas antes de que Espert lanzara formalmente su candidatura presidencial en 2019.

El contrato hallado establece que Espert recibiría 100 mil dólares al momento de la firma, mientras que el resto sería abonado en nueve cuotas mensuales consecutivas de igual valor, a través de transferencias bancarias. Machado rubricó el documento como representante de la empresa guatemalteca Minas del Pueblo.

Además, Machado habría facilitado recursos logísticos a Espert durante su campaña presidencial, incluyendo al menos 36 vuelos en avión privado y una camioneta blindada . Estos beneficios ahora son objeto de una segunda causa judicial que se tramita en los tribunales de Comodoro Py, bajo la supervisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscala Alejandra Mángano.

Mientras tanto y en un hecho sin precedentes recientes, la Cámara de Diputados aprobó con 215 votos afirmativos el requerimiento del juez Mirabelli para avanzar con medidas de prueba contra Espert, incluyendo el allanamiento de su despacho legislativo. Como para echas más leña al fuego, en medio del escándalo, el diputado presentó una solicitud de licencia con goce de sueldo.

Allanamientos en el despacho y el domicilio de Espert

La renuncia forzada a su candidatura presidencial parece ser solo el comienzo del ocaso político de José Luis Espert. Mientras las investigaciones avanzan, crece la presión para que "El Profe" brinde explicaciones claras sobre sus vínculos con Machado, que ya fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por lavado de dinero, estafas y narcotráfico; cabe aclarar que esta solicitud fue aprobada recientemente por la Corte Suprema tras más de dos años de demoras.