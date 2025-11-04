Autos de lujo, fiestas y viajes: quién es Michael, el hijo del dueño de un boliche que atropelló y mató a un matrimonio

La noche del viernes, José C. Paz se convirtió en escenario de una tragedia que dejó sin palabras a todo el país. Una camioneta Volkswagen Amarok negra, conducida por Michael Jean Carballo, de 23 años, impactó de lleno contra un Renault 12 en el que viajaban Renzo Benítez (37), su esposa Eliana Ramírez (31) y sus tres hijos, de 7, 11 y 14 años. El matrimonio murió en el acto. Los tres menores fueron rescatados con heridas graves; la mayor continúa internada en estado crítico.

Carballo, hijo del dueño del conocido boliche Tornado, manejaba a 160 kilómetros por hora. Minutos antes del siniestro, había subido a sus redes sociales una foto desde la camioneta con una frase inquietante: "¿Dulce o yo?", en alusión a la noche de Halloween. Momentos después, protagonizaría un verdadero episodio de terror. El brutal impacto ocurrió en la intersección de la Ruta 197 y la calle Mendoza, una zona urbana con límite de velocidad de 60 km/h.

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), "las imágenes registradas y los testimonios confirman que el conductor circulaba a una velocidad extremadamente alta, agravando las consecuencias del hecho". El organismo pidió la suspensión inmediata de su licencia. En un principio, trascendió que el joven no había dado positivo en el test de alcoholemia, aunque medios locales y fuentes judiciales afirmaron luego que el resultado fue de 3,01 gramos de alcohol en sangre.

En pocas palabras, se trata más de seis veces el máximo permitido. Las redes sociales de Carballo muestran un estilo de vida ostentoso: viajes, motos, cuatriciclos, fiestas y autos de lujo. En varias imágenes posa junto a la misma Amarok V6 negra que terminó destruida. En una de ellas, escribió: "Si Dios conmigo, ¿quién contra mí?". Tras el accidente, fue detenido e imputado por "doble homicidio culposo agravado por la conducción de vehículos automotores y lesiones culposas agravadas".

La causa quedó a cargo de la fiscalía N°4 de San Martín, dirigida por Rubén Moreno. En paralelo, su entorno intentó desligarlo del hecho. En redes sociales circularon videos difundidos por allegados al joven, en los que se sugiere que el Renault 12 habría cruzado con el semáforo en rojo y sin luces. "El Renault 12 se manda en rojo, Michael Carballo no es asesino", escribieron usuarios que buscaron justificar al conductor.

Sin embargo, las pericias son contundentes: la velocidad con la que circulaba Carballo y el resultado del test de alcoholemia habrían sido determinantes en la tragedia. Carballo, conocido en la noche de Malvinas Argentinas por su vínculo con el boliche Tornado, tenía su domicilio a solo seis cuadras del lugar del choque. En sus redes acumulaba miles de seguidores, promocionaba eventos y se mostraba en ambientes de lujo, muy lejos de la vida de la familia que arrolló.

La defensa del joven negó que sea hijo del dueño del local bailable y aseguró que es "hijo de un empleado de seguridad del boliche" y "monotributista en una agencia de lotería". Sin embargo, las múltiples fotos lo muestran con una vida llena de lujos, dentro de las instalaciones del lugar e incluso junto a artistas que se presentaron allí. Mientras la investigación avanza y se espera el resultado de las pericias, los tres niños permanecen internados: el más pequeño, de 7 años, fuera de peligro; el de 11, en observación; y la mayor, de 14, lucha por su vida.