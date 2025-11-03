Femicidio: Carina Barbaresi fue asesinada por su ex pareja que mintió para desviar la investigación

La tarde del pasado sábado, Monte Castro se vio sacudido por un caso de femicidio. Carina Elizabeth Barbaresi, de 51 años, fue hallada sin vida en su vivienda ubicada en la calle Desaguadero al 2600. Su cuerpo yacía en un charco de sangre, con múltiples heridas cortantes, en una escena que desde el inicio evidenció un crimen violento.

El hallazgo ocurrió tras un llamado al 911 realizado por su ex pareja, quien aseguró haber encontrado a Carina "inconsciente y con bajos signos vitales" al ingresar a su domicilio. Según su versión inicial, la casa estaba "revuelta" y sugirió que podría tratarse de un intento de robo. Sin embargo, las primeras pericias desestimaron esta hipótesis al comprobar que no había signos de ingreso forzado ni desorden significativo en la propiedad.

El SAME constató el fallecimiento de Barbaresi y alertó sobre las heridas recientes en su cuerpo, lo que llevó a la intervención inmediata de la Unidad Criminalística Móvil y la División Homicidios de la Policía de la Ciudad. Durante el análisis de la escena, los peritos encontraron cabellos en las manos de la víctima, lo que sugiere que intentó defenderse del ataque: ""En el colchón se notaba que había mucha sangre. Estaba boca arriba, con la cabeza hacia afuera de la habitación, como que estuvo de espalda y cayó arriba del colchón. Después capaz que se dio vuelta y quedó así en la posición que la encontraron. Porque llevaron una campera también con sangre", explicaron los peritos.

El domicilio donde se encontró el cuerpo ya sin vida de Carina Barbaresi

Horas después, el hombre, un empleado ferroviario de 51 años, fue detenido como principal sospechoso del femicidio. En un allanamiento a su domicilio, se incautaron prendas con rastros hemáticos y elementos que podrían haber sido utilizados como armas blancas: " En el cajón de un mueble, el marido dijo que había plata, y el cajón estaba tirado en el piso y no había nada . Después la billetera de ella, la vimos que estaba arriba de la mesa, el documento también todo desparramado, como que estuvieron revolviendo. Toda esa parte de la casa estaba revuelta", contó un testigo que ingresó al domicilio de Carina.

Las pruebas preliminares revelaron inconsistencias en su relato, lo que, sumado a los indicios que fueron recolectando las autoridades policiales se fortaleció la hipótesis de que intentó encubrir el crimen simulando un robo .

La jueza Graciela Angulo y el fiscal Marcelo Roma aguardan los resultados de la autopsia para determinar con precisión la mecánica del ataque y las lesiones sufridas por la víctima. Este caso vuelve a poner en evidencia la urgencia de combatir la violencia de género y proteger a las mujeres en situaciones vulnerables.

El femicidio de Carina Barbaresi no es un hecho aislado, sino un reflejo de una problemática estructural que exige respuestas contundentes por parte del Estado que, bajo la conducción de Javier Milei desmanteló las políticas públicas encargada de proteger la las mujeres y disidencias de la violencia machista dejando un saldo de una mujer muerta por día en Argentina.