El horror detrás de los mensajes: el testimonio de la mamá de Cecilia Strzyzowski que estremeció a todos

Este lunes, la sala de audiencias volvió a impregnarse de un aire denso e insoportable. Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, enfrentó nuevamente al tribunal para continuar con su estremecedor relato sobre los días posteriores a la desaparición de su hija. Cabe recordar que el viernes pasado era el momento de la audiencia aunque la señora se descompuso y pasaron su declaración para este lunes 3 de noviembre.

Su voz, quebrada por el dolor, dejó al descubierto detalles aterradores que apuntan directamente a César Sena, el principal acusado del femicidio. Gloria comenzó su declaración con una frase que heló la sangre de los presentes: " Ese hollín era mi hija ", refiriéndose a los restos de pertenencias que tuvo que identificar, un gesto que simboliza el horror que envuelve este caso.

Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Sin embargo, su testimonio no pudo avanzar sin interrupciones. En un momento crítico, la madre se descompuso nuevamente, obligando a los jueces a decretar un cuarto intermedio para que pudiera recuperarse.

Una de las revelaciones más impactantes del día giró en torno a los mensajes que Gloria intercambió con el celular de Cecilia en mayo de 2023. Según la madre, esos chats eran "raros" y estaban impregnados de una frialdad que no correspondía con la personalidad sensible de su hija.

Las audiencias por el juicio de Cecilia Strzyzowski

" No era la forma de sonreír de Cecilia ", señaló con angustia al recordar un mensaje en el que supuestamente su hija mencionaba que su celular se había caído al baño. Para Gloria, esos mensajes no eran escritos por Cecilia, sino por el mismísimo César Sena, quien ya habría ejecutado el crimen.

La sospecha se intensificó cuando Cecilia dejó de enviar fotos, algo que solía hacer con regularidad. Al recibir excusas vagas como "me está andando mal el celular", Gloria comenzó a atar cabos.

César Sena, Marcela Acuña y Emerenciano Sena

Uno de los momentos más escalofriantes fue cuando le mandó a su hija una foto de una herida en su perro y recibió una respuesta que no encajaba: " Cuando vi la foto casi me desmayo ". Cecilia, quien soñaba con ser veterinaria y estaba acostumbrada a tratar con animales heridos, jamás habría reaccionado así.

Durante la audiencia, también se mostraron mensajes en los que Cecilia expresaba un repentino desprecio hacia los piqueteros, un sentimiento que según Gloria no era propio de su hija: "Le obligaban a usar la remera del Che Guevara y a aparentar ser pobre", declaró la madre, apuntando nuevamente hacia el clan Sena.

Marcela Acuña, madre de César Sena

Mientras las cámaras capturaban cada detalle del juicio, los acusados César y Emerenciano Sena intentaron ocultarse: con barbijos y hojas en las manos, padre e hijo se taparon el rostro para evitar ser fotografiados, una estrategia que ya usaron en otras audiencias. En contraste, Marcela Acuña, madre de César, permaneció serena y sin ocultarse, aunque a metros de distancia del resto de los acusados.

El juicio avanza entre testimonios desgarradores y estrategias defensivas que buscan entorpecer el proceso. Pero lo que quedó claro este lunes es que Gloria Romero no descansará hasta obtener justicia para su hija Cecilia Strzyzowski, cuya ausencia sigue resonando como un grito ahogado entre las paredes del tribunal.