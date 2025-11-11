"Bajen que tengo que hablar con ella": un hombre arrojó su camioneta por un barranco y mató a su pareja en un femicidio planificado

El sábado comenzó con una pelea, golpes y una huida desesperada. Terminó en tragedia. Mabel Rosana López Fernández, de 37 años, fue asesinada en Neuquén luego de que su pareja, identificado como A.R., arrojara una camioneta por un barranco con ella adentro. La mujer, madre de dos hijos -una joven de 25 y un niño de 12 años-, había logrado escapar horas antes de una violenta golpiza, pero fue encontrada por su agresor y obligada a subir al vehículo en el que finalmente encontró la muerte.

Según reconstruyó la Justicia, los hechos comenzaron en la localidad de Moquehue, donde la pareja y dos trabajadores realizaban tareas de albañilería. "Durante la noche, compartieron alcohol y, en ese contexto, A.R. agredió físicamente a la mujer: la golpeó en el rostro y en distintas partes del cuerpo", informó el Ministerio Público Fiscal de Neuquén. Mabel huyó en la madrugada y fue hallada por los operarios en cercanías de la Ruta Provincial 13, golpeada y aterrada.

Les contó lo ocurrido, les mostró las lesiones y llamó a su hermano para pedir ayuda. Horas después, en la zona de la Aduana, el femicida la encontró. La convenció de subir a la camioneta Nissan Frontier 4x4 que él conducía rumbo a Cutral Co, con los dos albañiles de testigos. Durante el trayecto, la pareja discutió en guaraní. Mabel le decía que no lo iba a perdonar por la agresión.

Cuando llegaron a la zona del puente de Kilka, el acusado detuvo la camioneta y les ordenó a los trabajadores: "Bajen que tengo que hablar con ella". Minutos después, según la fiscal Laura Pizzipaulo, "colocó la camioneta en marcha, aceleró y desvió bruscamente el vehículo hacia el precipicio". La caída fue violenta. "La camioneta cayó de punta y dando vueltas", detalló la fiscal. Mabel no llevaba cinturón de seguridad y no pudo escapar antes de que el vehículo se precipitara.

Quedó gravemente herida, tendida en el agua, pidiendo ayuda. Fue asistida por personal médico, pero murió camino al hospital de Zapala debido a la gravedad de las lesiones. El imputado, que también posee nacionalidad paraguaya, fue acusado por homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, delitos que prevén prisión perpetua.

La jueza de Garantías Bibiana Ojeda dictó dos meses de prisión preventiva, avalando el pedido de la fiscalía de cuatro meses para investigar. Mientras tanto, la defensa de A.R. intenta sostener lo insostenible: pidió que el caso sea caratulado como "homicidio culposo", alegando que se trató de "un accidente". Pero las pruebas, los testimonios y la secuencia de hechos narran otra historia: la de un femicidio planificado, con testigos, antecedentes de violencia y una víctima que había intentado escapar.

En redes sociales, la familia de Mabel despidió a la mujer con dolor y furia. Su hermano Carlos escribió: "Mi rayo de luz, hermana, amiga, compañera, esta despedida dolerá toda la vida, te llevaste una parte de nosotros con vos... danos fuerza y fortaleza para poder seguir". Y cerró con una frase que resume el desgarro: "Nos dejaste a los tres príncipes sin su reina. Te amamos y te seguiremos amando hasta el último de nuestros días. Descansá en paz, hermana".