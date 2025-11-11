La justicia define cuánto tiempo de prisión podría cumplir el hermano de Manu Ginóbili

Durante el 16 de diciembre de 2023, un trágico suceso sacudió a la ciudad de Bahía Blanca. Durante un evento de patinaje en el Club Bahiense del Norte, una de sus estructuras colapsó, dejando un saldo de 13 personas fallecidas y decenas de heridos. Ahora, la justicia busca responsables, y entre los principales apuntados está Leandro Ginóbili, hermano del reconocido ex basquetbolista Manu Ginóbili y presidente del club.

El fiscal Cristian Aguilar, a cargo de la investigación, imputó a Ginóbili por " estrago culposo agravado por la muerte y la puesta en peligro de muerte ", además de lesiones leves y graves culposas.

Según Aguilar, el presidente del club no solo ignoró la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ese día, sino que también permitió el evento a pesar de que el club no contaba con habilitación municipal vigente: "Conocía la falta de habilitación municipal y que estaba prohibido el desarrollo de actividades en los clubes mientras se encuentra en trámite la habilitación", sostuvo Aguilar en su dictamen.

El trágico derrumbe sucedió durante un concurso de patín de fin de año, al que asistieron decenas de familias. La estructura cedió en medio del temporal que azotaba la región: los videos registrados que se hicieron rápidamente virales muestran las escenas de caos y desesperación; incluso testigos afirman que los gritos y llantos se mezclaban con el sonido de las sirenas de los servicios de emergencia que acudieron al lugar.

Además de Ginóbili, otras dos personas están bajo la lupa judicial que son Laura Fabiana Soberon, responsable del área de Habilitaciones de la Municipalidad quien fue imputada por "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Según la acusación, Soberon permitió la realización de eventos masivos en el club sin que este cumpliera con los requisitos legales.

Además de Soberon, quien está bajo la lupa es el ingeniero Pablo Ascolani que enfrenta cargos por no haber reportado irregularidades en un informe técnico sobre la estructura del edificio que había realizado años atrás.

La declaración indagatoria de Leandro Ginóbili está programada para el próximo 10 de diciembre . Mientras tanto, Soberon deberá comparecer ante la justicia el 4 de diciembre. La comunidad bahiense sigue consternada por lo sucedido, y las familias afectadas exigen justicia.

Ahora, todo el peso de la ley caerá sobre el hermano de Manu Ginóbili aunque todavía no expresó ni una palabra en redes sociales y, si se comprueba su responsabilidad, las penas podrían incluir años de prisión efectiva para los imputados.