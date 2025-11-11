Habló el papá de Pertossi y confesó que quiere hablar con la familia de Fernando Báez Sosa: "Quiero abrazarlos"

El próximo 13 de noviembre, Netflix estrenará 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa, una serie documental que busca reconstruir con rigor y sensibilidad el crimen que conmocionó a la Argentina en enero de 2020. A dos días del estreno, el papá de uno de los rugbiers condenados recordó cómo se enteró del hecho.

El título, breve pero profundamente simbólico, hace referencia al tiempo exacto que duró la brutal golpiza que terminó con la vida del joven estudiante de Derecho a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell.

Los papás de los rugbiers quieren pedir perdón a los padres de Fernando Báez Sosa

Con el estreno del documental a la vuelta de la esquina, Marcos Pertossi, el papá de Lucas Pertossi, habló sobre cómo vive a 5 años del hecho: "Lo que le ha pasado a esta gente (familia Báez Sosa) es una barbaridad. Quiero soltarlo, quiero darles el pésame, quiero abrazarlos. Me muero por eso. Todas las noches lo pienso, quiero hablar con ellos. Entiendo lo que les pasó, Lucas también", dijo en diálogo con Tarde o Temprano.

En un adelanto de la entrevista completa que saldrá el martes, relató cómo se enteró del asesinato de Fernando: "Eran las 10.30 de la mañana y recibo ese maldito llamado, el que nunca querés esperar. Un conocido me dijo: ' Marcos poné Crónica, Lucas mató a un pibe "; cabe recordar que Lucas recibió la pena de quince años de prisión, por ser considerado partícipe secundario en la muerte del joven estudiante de derecho

Luego, entre lágrimas, Pertossi expresó su deseo de pedir disculpas a los padres de Fernando Báez Sosa: "Me muero por eso, todas las noches pienso. Yo quiero hablar con ellos, porque yo los entiendo lo que les pasó . Entiendo, lo entiendo. Lucas también", concluyó.

El testimonio, extraído de una entrevista que se publicará completa este martes, se dio en el marco del lanzamiento de la serie documental sobre el asesinato que conmovió a todo un país. Ahora bien, la pregunta es, ¿la familia de lo rugbiers salió a defenderse de posibles críticas que se abrirán con el estreno de 50 segundos?