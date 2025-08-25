Violencia policial: le sacaron las muletas y empujaron a un vendedor ambulante con discapacidad

Este lunes se viralizó en redes sociales un video que expone un episodio de violencia policial en la Ciudad de Buenos Aires. Las imágenes muestran a un efectivo porteño agrediendo a una persona en situación de calle en pleno Puerto Madero, lo que desató un fuerte debate público.

En el material se observa cómo el agente forcejea con un vendedor ambulante discapacitado, al punto de arrebatarle las muletas y empujarlo para hacerlo caer al suelo.

La Policía niega que se trate de un vendedor y "alega que tenía púas adosadas en las muletas"

" Te hago un re juicio, te pongo abogados, vas a ver ", se escucha reclamar al hombre, mientras intenta recuperar su muleta persiguiendo al policía con dificultad, apoyado en un solo pie. Ante esa situación, el efectivo responde con un empujón y la orden: "Quedate quieto".

La víctima fue identificada como David, un hombre que sobrevive vendiendo pañuelos en la vía pública y que, debido a una discapacidad, depende de sus muletas para desplazarse.

Mauro Szeta informó a través de su cuenta de X que el hombre "quedó internado en el Borda" y que, según fuentes policiales, "estaba agrediendo a terceros". Además, añadió que desde la Policía de la Ciudad niegan que se trate de un vendedor ambulante: "Alegan que tenía púas adosadas en las muletas y que representaba un riesgo".

Las imágenes generaron una fuerte reacción en redes sociales, donde se multiplicaron las críticas a la violencia policial: "Estudien y no sean policías"; "¿Hace falta ser un hijo de put... y empujarlo cuando el tipo tiene una sola pierna?" o "Si no podés detener como corresponde a una persona con movilidad reducida, sos un total inútil, además de ser un sorete que empuja a alguien en esa condición", fueron algunos de los comentarios que repudiaron la brutalidad policial.