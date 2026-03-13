Volantazo en la causa: aseguran que Agostina Páez está "pagando un precio carísimo" por su reacción racista

La abogada argentina Agostina Páez, acusada de injuria racial y bajo prisión domiciliaria en Río de Janeiro, podría enfrentar una condena de hasta 15 años de cárcel. Así lo aseguró en las últimas horas su nueva defensora, Carla Junqueira que también fuera abogada de Thelma Fardin en su cruzada por justicia contra los abusos sexuales de Juan Darthés.

La mendocina cambió de abogada y con ello comenzó una nueva estrategia de defensa que incluyó un pedido público de disculpas. A través de un video publicado en redes sociales, expresó: "Hola, soy Agostina Páez acusada de racismo en Brasil por una reacción muy grave que he tenido, por eso ahora quiero pedir disculpas públicamente . Es algo que tenía ganas de hacerlo, pero por recomendación de mi defensa anterior no lo hacía porque no me lo recomendaban", comenzó diciendo.

Agostina Páez cambio la defensa y difundió un nuevo video pidiendo disculpas

Según explicó, tras conversar con su nueva abogada llegó a otra conclusión sobre lo ocurrido: "Ahora sé que no he cometido un error pequeño, que no ha sido algo sin importancia sino que he estado muy mal y mi reacción ha sido muy grave y me he equivocado y estoy asumiendo mi responsabilidad y pagando las consecuencias de eso", remarcó.

En paralelo, Junqueira confirmó que el juicio contra la joven comenzará el próximo 24 de marzo y que la Fiscalía brasileña podría acusarla por tres delitos. Según explicó, el Ministerio Público evalúa solicitar un concurso material, lo que implicaría la suma de varias penas por hechos considerados independientes.

Agostina Páez

"Nuestra estrategia ahora es preparar el juicio, que arranca el 24 de marzo, para evitar el peor escenario, que es el planteado por la Fiscalía de pedir un concurso material, que sería una sumatoria de tres delitos, tres penas, 15 años (de prisión) ", afirmó Junqueira.

La abogada también cuestionó la proporcionalidad de la respuesta judicial en Brasil. "Hay una desproporcionalidad entre la reacción cautelar y la definición del concurso material, y efectivamente lo que pasa es eso", expresó.

Carla Junqueira, la nueva letrada en el caso, cuestionó la proporcionalidad de la respuesta judicial en Brasil

"Había maneras de garantizar la aplicación de la legislación penal con cautelares menos gravosas. Y el concurso material es una exageración, porque el concurso material lo que dice el juez es que en vez de haber habido un solo delito de racismo, hubo tres, porque fueron tres víctimas distintas en tres momentos distintos", explicó.

En ese marco, la defensa decidió cambiar el enfoque que había tenido la estrategia anterior. "Más allá de ser un caso de derecho penal, es un caso de derechos humanos y en esos casos, la estrategia de responsabilizar a la víctima no suele funcionar en ningún país del mundo", remarcó.

Junqueira también describió el impacto personal que tuvo el caso en su defendida. " Ella está pagando un precio carísimo . No sale de la cama y está bajo terapia constante", señaló, al tiempo que la definió como una joven "fragilizada" que perdió trabajos y contratos como influencer tras el episodio.

Según la defensa, aunque la medida cautelar le permite ciertas salidas, Agostina Páez no tiene "coraje" de salir a la calle debido a múltiples amenazas recibidas. En tanto, el diario La Nación difundió un audio en el que la acusada buscó mostrarse conciliadora: "Esto ha sido y es un aprendizaje muy difícil, pero importante en mi vida y espero que sirva de ejemplo para los argentinos".