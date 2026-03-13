Identifican los restos de Ramiro Bustillo Rubio y Oscar Omar Reyes, víctimas del terrorismo de Estado en La Perla

En un paso más hacia la recuperación de la memoria, la verdad y la justicia, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó la identificación de los restos de Ramiro Bustillo Rubio y Oscar Omar Reyes, dos víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar en Argentina.

Las investigaciones que se realizan confirmaron que ambos militantes políticos fueron secuestrados el 18 de octubre de 1977 y permanecieron cautivos en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio Departamento de Informaciones (D2) y La Perla, en la provincia de Córdoba.

Centro Clandestino de Detención, La Perla

Pero, fuera de lo técnico de las excavaciones y estudios forenses, lo interesante es saber quiénes fueron estas personas que vivieron hasta sus últimos días capturados por el mismísimo Estado.

Por su parte, Bustillo Rubio tenía sólo 27 años al momento de su secuestro. Nacido el 7 de julio de 1950 en San Rafael, Mendoza, era estudiante de cuarto año de ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba, trabajaba como obrero y militaba en el Partido Comunista (PC). Su vida, marcada por el compromiso social y político, fue truncada brutalmente por órdenes de Luciano Benjamín Menéndez, comandante del III Cuerpo del Ejército, quien lideró la represión en la región durante la dictadura.

El genocida Luciano Benjamín Menéndez

Reyes, oriundo de Banfield, provincia de Buenos Aires, tenía 45 años al momento de su desaparición. Había nacido bajo el cielo de un 29 de noviembre de 1931, era ingeniero mecánico y trabajaba como obrero en la empresa FIAT. Al igual que Ramiro, militaba en el Partido Comunista. Su secuestro ocurrió cuando se dirigía a una reunión partidaria, siendo luego trasladado a los mismos centros clandestinos donde fue sometido a torturas inhumanas por parte de las fuerzas armadas argentinas.

Ambos casos forman parte del horror sistemático perpetrado por el terrorismo de Estado, que dejó un saldo de 30 mil desaparecidos y asesinados en todo el país. En 2016, los responsables de estos crímenes fueron juzgados en el marco del juicio conocido como Megacausa La Perla-La Ribera-D2, que reunió 22 expedientes y marcó un hito en la lucha por los derechos humanos en Córdoba.

Oscar Omar Reyes

La identificación de los restos de Ramiro y Oscar permite cerrar una herida abierta para sus familias y también reafirma el compromiso colectivo con la memoria y la justicia. Desde HIJOS Córdoba destacaron la importancia del trabajo del EAAF en estos procesos.

Es que La Perla fue uno de los mayores centros clandestinos de detención durante la dictadura, donde se estima que más de 2.200 personas fueron detenidas ilegalmente.

Ramiro Bustillo Rubio

El hallazgo de los restos de Ramiro Bustillo Rubio y Oscar Omar Reyes es una nueva oportunidad para reafirmar el compromiso con el Nunca Más, a tan sólo días de cumplirse el aniversario número 50 del golpe de Estado en manos de las fuerzas armadas argentinas.