A un año del crimen de Kim Gómez: el desgarrador mensaje de su papá en medio del juicio

El calendario volvió a marcar 25 de febrero. Un año exacto desde la noche en que la vida de Kim Gómez, de apenas siete años, fue arrancada con una violencia imposible de comprender. Y mientras el Tribunal define el futuro de uno de los acusados, su papá, Marcos Gómez, escribió un mensaje que atravesó las redes como un susurro lleno de dolor. El posteo estuvo dirigido al tío de la nena, que este miércoles cumple años. Pero en cada palabra late la ausencia. "Me gustaría que sea un feliz día. Me gustaría que sonrieras. No es un cumpleaños más. No es cualquier día. Sé lo especial que es Kim para vos", escribió.

El posteo del papá de Kim

No fue solo un saludo. Fue un abrazo virtual en medio del proceso judicial que obliga a la familia a revivir el horror: "Hoy te quiero agradecer por quererla como la quisiste, por cuidarla y mimarla. Estoy seguro de que desde arriba te sonríe. Ella te amaba. Tuviste la suerte de vivirlo. Nunca lo olvides". El 25 de febrero de 2025, en el barrio Altos de San Lorenzo, Kim estaba con su mamá, Florencia Barraza, dentro de un Fiat Palio rojo estacionado en la esquina de avenida 72 y calle 25.

En ese momento, dos adolescentes -de 17 y 14 años- las asaltaron para robar el vehículo. Florencia fue obligada a bajar. La tiraron al piso. El auto arrancó a toda velocidad. Kim iba en el asiento trasero, con el cinturón puesto. Habría intentado descender, pero quedó enganchada. Fue arrastrada durante 15 cuadras. Los agresores intentaron arrojarla por la ventanilla. La huida terminó cuando chocaron contra un poste de luz y cayeron en una zanja. Escaparon hacia un descampado.

El cuerpo de la niña quedó debajo del auto. El juicio oral y público comenzó el 18 de febrero en el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 del Departamento Judicial de La Plata. El principal acusado, hoy de 18 años, será juzgado como menor porque tenía 17 al momento del crimen. Está imputado por homicidio en ocasión de robo. En diálogo con Noticias Argentinas, Marcos Gómez no ocultó el peso de cada audiencia: "Ya van varios días del juicio, la verdad que es muy difícil presenciar todo eso".

Marcos Gómez, el papá de Kim Gómez

Y agregó, con la voz atravesada por la memoria: "El viernes sería la última audiencia. Revivir todo es duro, es cruel". También calificó el proceso como "duro" y admitió que el primer aniversario del crimen vuelve todo más pesado: "Todo es muy difícil.. Se hace muy duro". Aun así, confía en las pruebas reunidas: "Está todo muy claro, hay muchas pruebas así que solo queda esperar". El veredicto se conocerá este viernes 27 de febrero.

Ese día el tribunal determinará si considera culpable o no al acusado, aunque la eventual pena se definirá en una instancia posterior. En paralelo, el otro implicado, que tenía 14 años al momento del hecho y es no punible según la ley argentina, permanece alojado en un instituto de máxima seguridad bajo tratamiento interdisciplinario. Días antes del inicio del juicio, Marcos había compartido otra historia que conmovió a miles. Recordó que deberían estar de vacaciones en Claromecó.

Y añadió: "Buen día, princesa. Hoy deberíamos estar de vacaciones en Claromecó. Hoy deberíamos estar construyendo nuestro castillo de arena. Increíble tener que atravesar todo esto. Dame tu valentía y tu luz para llevar este juicio adelante. Me queda muy corta la palabra 'justicia'". El domingo previo también fue su cumpleaños. El primero sin Kim. "Se trató de la primera vez que lo paso no siendo feliz. Siempre lo fui y le agradecí a la vida, pero este año me tocó algo que jamás pensé", lamentó.

Pedido de justicia por Kim Gómez

En medio del proceso judicial, Marcos intenta transformar el duelo en acción. Encabeza una colecta de útiles escolares para ayudar al club Real Infantil. "Encabezo una colecta de útiles escolares para ayudar al club Real Infantil y transmitir un mensaje de recuperar la educación", contó. Es una manera de honrar a su hija en un país donde la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil volvió a instalarse tras el crimen. ¡Justicia!